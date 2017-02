Śmierć gwiazdy na najnowszym zdjęciu Kosmicznego Teleskopu Hubble'a

Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał kolejne niezwykłe zdjęcie. Tym razem uwieczniono na nim śmierć gwiazdy znajdującej się w Mgławicy Tykwa.

Zdjęcie Spektakularna śmierć OH 231.8+04.2 /NASA

Śmierć gwiazdy o technicznej nazwie OH 231.8+04.2 jest spektakularnym przykładem końca gwiazdy o masie zbliżonej do Słońca. Na zdjęciu wykonanym przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a można dostrzec szybką transformację gwiazdy z czerwonego olbrzyma do mgławicy planetarnej, podczas której zewnętrzne warstwy gazu i pyłu są wyrzucane do otaczającej przestrzeni. Materiał ten porusza się z ogromną prędkością miliona km/h.



Astronomom rzadko udaje się uchwycić gwiazdę w tej fazie swojej ewolucji, ponieważ zazwyczaj dzieje się to błyskawicznie w kategoriach astronomicznych. Naukowcy przewidują, że w ciągu następnego tysiąca lat, mgławica powstała ze szczątków OH 231.8+04.2 rozwinie się w pełnoprawną mgławicę planetarną.



Mgławica Tykwa jest także znana jako Mgławica Zepsute Jajko, gdyż zawiera dużo siarki, której związki odpowiadają za nieprzyjemny zapach zepsutego jaja. Obiekt ten jest oddalony o ponad 5000 lat świetlnych od Ziemi i znajduje się w gwiazdozbiorze Rufy.