Słońce jest większe niż myśleliśmy

Nowe odkrycia dotyczące Słońca mogą zmusić nas do zweryfikowania wiedzy o naszej gwieździe. Naukowcy przypuszczają, że Słońce jest większe niż nam się do tej pory wydawało.

Zdjęcie Trudno dokładnie oszacować wielkość Słońca /NASA

Promień Słońca wynosi prawdopodobnie ok. 695 700 km, ale coraz więcej naukowców jest przekonanych, że ta wartość jest niewłaściwa. Jednym z nich jest Xavier Jubier, który wiele czasu spędza na tworzeniu precyzyjnych symulacji zaćmień Słońca i Księżyca. Zauważył on, że kiedy zaćmienie faktycznie miało miejsce, położenie Księżyca przed Słońcem było inne niż przewidywały modele. Jedynym wyjaśnieniem było przyjęcie, że promień Słońca jest większy niż do tej pory przypuszczano.



Obecna wartość promienia Słońca została określona przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU) w 2008 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich definicji, promień Słońca jest mierzony do krawędzi fotosfery - powłoki światła, która jest widoczna gołym okiem.



Ze względu na stałą fluktuację i ogromną jasność, dokładne zmierzenie tej powłoki jest niezwykle trudne. Fotosfera nie ma stałej granicy, ale jej pomiary z biegiem czasu stały się coraz precyzyjniejsze. W 2008 r. IAU stwierdziła, że dokładny promień Słońca wynosi 695 658 km +/- 140 km. Model Jubiera zakłada, że wartość ta jest nieco większa, ale pomiar granicy fotosfery jest mierzony w ten sam sposób.



Na tle innych gwiazd, Słońce jest zaskakująco małe. UY Scuti - największa znana nam gwiazda - ma promień 2,13 mld km, co czyni ją 3060 razy większą od Słońca.