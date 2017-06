Rewolucja w astronomii? Gwiazdy tworzą się w parach?

Zaproponowano nowy model formowania gwiazd, który może namieszać w świecie nauki. Astronomowie sugerują, że prawie każda gwiazda zbliżona do Słońca w momencie swoich narodzin ma bliźniaka.

Zdjęcie Czy większość gwiazd we wszechświecie rodzi się z bliźniakiem? /NASA

Badania zaakceptowane do publikacji w miesięcznych notatkach Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego koncentrowały się na obłoku molekularnym w gwiazdozbiorze Perseusza, oddalonym od Ziemi o 600 lat świetlnych. Region ten jest pełen młodych gwiazd unoszących się w gęstej chmurze gazów, więc astronomowie zastanawiali się, jak ich populacja mogłaby rosnąć. Jest to możliwe, jeżeli założymy, że gwiazdy tworzą się w parach.



- Przeanalizowaliśmy serię statystycznych modeli, aby sprawdzić, czy możemy uwzględnić populacje młodych pojedynczych gwiazd i układów podwójnych w obłoku molekularnym w Gwiazdozbiorze Perseusza. Jedyny model, który nam pasował to taki, w którym wszystkie gwiazdy powstają w układach podwójnych. Te systemy następnie się kurczą lub rozpadają w ciągu miliona lat - powiedział Steven Stahler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.



Naukowcy definiują szerokie układy binarne jako gwiazdy oddalone od siebie o ponad 75 mld km. Od dziesięcioleci naukowcy wiedzieli, że małe skupiska chmur gazu zaczynają zapadać się w celu utworzenia gwiazd. Te gęste rdzenie mają kształt jajka, a wewnątrz kosmicznego kokonu znajdują się dwie gwiazdy, a nie jedna.



- Pomysł, że wiele gwiazd powstało wraz z towarzyszem, został zaproponowany wcześniej, ale prawdziwe pytanie brzmi: ile z nich? Na podstawie naszego prostego modelu mówimy, że prawie wszystkie gwiazdy tworzą się razem z towarzyszem. Ten schemat pasuje dla obłoku w Gwiazdozbiorze Perseusza, ale musimy sprawdzić go w innych chmurach - powiedziała Sarah Sadavoy z NASA.



Astronomowie obserwowali 55 młodych gwiazd w 24 systemach wielokrotnych (pięć systemów miało więcej niż 2 gwiazdy) i 45 układach pojedynczych. Podzielono je na dwie grupy: klasa 0 zawierała gwiazdy młodsze niż 500 000 lat, a klasa I gwiazdy liczące od 500 000 do 1 mln lat. Wszystkie szerokie układy podwójne należały do klasy 0. Układy podwójne należące do klasy I były znacznie bliżej siebie.



Nie jest to pierwszy raz, gdy astronomowie sugerują, że gwiazdy tworzą się w układach podwójnych. Słońce także mogło mieć kiedyś bliźniaka.