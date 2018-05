Psychodeliczne wideo chmur Jowisza

NASA opublikowała spektakularny materiał wideo przedstawiający ruch chmur Jowisza.

Zdjęcie Chmury na Jowiszu /NASA

Wideo zostało nagrane przez sondę Juno, która której celem jest badanie największej planety Układu Słonecznego. Do tego momentu udało się jej zrobić kilka spektakularnych zdjęć ten planety.



Jeżeli połączy się niektóre ze zdjęć, można stworzyć spektakularny film poklatkowy przedstawiający konkretny region planety. Tak właśnie zrobił Gerald Eichstadt, a efekty jego pracy można zobaczyć na załączonym materiale wideo.



Przedstawiony tu obszar jest około 4 razy większy od Wielkiej Czerwonej Plamy i wystarczająco duży, aby zmieściło się w nim kilka Ziem. Na materiale można zaobserwować, że chmury na Jowiszu przemieszczają się w specyficzny sposób. Obserwowano go już wcześniej, ale nigdy z taką dokładnością.



Misja Juno miała zakończyć się w lipcu bieżącego roku, ale wiele wskazuje na to, że zostanie przedłużona, być może nawet do 2021 r.