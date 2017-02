Pierwszy pulsar, który jest białym karłem

Astronomowie odkryli pierwszego znanego nauce pulsara, który jest białym karłem.

Zdjęcie Wizja artystyczna AR Scorpii /materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu w Warwick i Obserwatorium Astronomicznego Afryki Południowej potwierdzili, że AR Scorpii (AR Sco) to pierwszy pulsar, który w rzeczywistości jest białym karłem. Gwiazda znajduje się w systemie podwójnym z czerwonym karłem i jest oddalona od Ziemi o 380 lat świetlnych.



Pulsary odkryto w latach 60. ubiegłego wieku i do tej pory okazywały się one gwiazdami neutronowymi. Istnienie pulsarów będących białymi karłami przewidywano teoretycznie od dawna. Aż do teraz nie udawało się ich jednak namierzyć.



AR Scorpii składa się z szybko rotującego białego karła, który omiata czerwonego karła silnymi strumieniami naładowanych cząstek i silnym promieniowaniem, przez co cały układ gaśnie i jaśnieje (pulsuje) co dwie minuty. Energia uwalniana przez AR Scorpii koncentruje się w wąskim strumieniu, w którym promieniowanie jest emitowane w jednym kierunku - jak w akceleratorze cząstek. Zjawiska tego nie zaobserwowano nigdy wcześniej we wszechświecie.



Biały karzeł AR Sco ma rozmiary Ziemi, ale jego masa jest 200 tys. razy większa. Gwiazdy tworzące układ AR Scorpii obracają się wokół siebie co 3,56 godziny i są oddalone o 1,4 mln km (ponad 3,5 razy więcej niż odległość między Ziemią a Księżycem). AR Scorpii znajduje się w gwiazdozbiorze Skorpiona.