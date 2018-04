Pierwsze "nagranie" z komety w historii

Sonda Rosetta należąca do ESA dostarczyła nam bardzo szczegółowych danych dotyczących komet. Tym razem opublikowano niezwykły GIF prezentujący jak wygląda powierzchnia komety 67P.

Zdjęcie Zdjęcie komety 67P /fot. ESA /materiały prasowe

System OSIRIS (Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System) wykonał mnóstwo zdjęć prezentujących najbliższe otoczenie sondy 67P/Czuriumow-Gierasimienko. Mimo że sonda Rosetta zakończyła swoją misję rok temu, to wciąż zachwycamy się odkryciami, do których się przykłada.



Pewien pomysłowy internauta postanowił połączyć wykonane przez sondę Rosetta zdjęcia w animację. Efekty swoich prac landru79 opublikował na Twitterze i są one naprawdę niesamowite. Właśnie tak wygląda powierzchnia komety 67P, gdyby ukazać ją ludzkim okiem:

Warto zaznaczyć, że "śnieżyca" widoczna na animacji to nie prawdziwy opad śniegu (jak na Ziemi), a jedynie podświetlenie cząsteczek pyłów przelatujących w pobliżu kamery. Z kolei jasne punkty widoczne w tle to gwiazdy zmieniające połżenie podczas ruchu komety wokół własnej osi.