Pierwsza egzoplaneta bez chmur

Astronomowie odkryli pierwszą planetę pozasłoneczną z własną atmosferą pozbawioną jakichkolwiek chmur.

Zdjęcie Wizja artystyczna WASP-96b /materiały prasowe

WASP-96b to gazowy olbrzym o masie podobnej do Saturna. Egzoplaneta ta jest "napompowana" przez ciepło swojej macierzystej gwiazdy WASP-96, co czyni ją o 20 proc. większą niż Jowisz. Panuje tam średnia temperatura o 1000oC wyższa niż na Ziemi.



WASP-96b jest interesujący dla astronomów, ponieważ często przechodzi przed tarczą WASP-96, umożliwiając tym samym dokładne pomiary. Dzięki temu można zbadać skład atmosfery czy chmur. Obserwacje przeprowadzone przy pomocy należącego do ESO Very Large Telescope potwierdziły, że WASP-96b to pierwsza znana nam egzoplaneta, na której nie występują żadne chmury.



- Obserwowaliśmy ponad 20 widm tranzytowych planety. WASP-96b jest jedyną egzoplanetą, która wydaje się być całkowicie wolna od chmur - powiedział dr Nikolay Nikolov z Uniwersytetu w Exeter, jeden z autorów badań.



Astronomom udało się namierzyć na WASP-96b także sód - znajduje się on najprawdopodobniej na głębokości ok. 3700 km.