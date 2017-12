Odkryto pierwszy sygnał ciemnej materii?

Brytyjscy naukowcy opublikowali badania na temat szeroko dyskutowanego sygnału, który jest linią emisyjną w widmie rentgenowskim o długości fali 0,354 nm lub 3,5 keV, co jest energią fotonów. Źródłem tego promieniowania może być ciemna materia.

Zdjęcie Gromada Perseusza /NASA

Historia ma swój początek w 2014 r., gdy dwie niezależne grupy badawcze były świadkami namierzenia konkretnego sygnału rentgenowskiego. Emisję zaobserwowano po raz pierwszy w 73 gromadach galaktyk przy użyciu teleskopów Chandra i XMM-Newton, a następnie potwierdzono w Andromedzie i na obrzeżach centralnej galaktyki gromady Perseusza.



Kolejne obserwacje były nieco chybione. Podczas niektórych wykryto emisję promieniowania, a podczas innych nie. W zeszłym roku japoński rentgenowski satelita Hitomi nie wykrył linii 3,5 keV w gromadzie Perseusza. To sugerowało, że ten sygnał ciemnej materii nie istnieje.



- Można by pomyśleć, że kiedy Hitomi nie zobaczył linii 3,5 keV, rzucimy ręcznik i odpuścimy. Wręcz przeciwnie, to właśnie tutaj - jak w każdej dobrej historii, następuje ciekawy zwrot akcji - powiedziała Francesca Day, współautorka badań.



Naukowcy zdali sobie sprawę, że pole widzenia Hitomi obejmuje całą galaktykę centralną, a nie tylko obrzeża. Sprawdzili więc poprzednie obserwacje regionu centralnego i odkryli deficyt w emisji 3,5 keV. Zgadzało się to z obserwacjami Hitomi.



- To nie jest łatwy obraz do namalowania, ale możliwe, że znaleźliśmy sposób, aby objaśnić niezwykłe sygnały rentgenowskie pochodzące z Perseusza i odkryć wskazówkę, czym właściwie jest ciemna materia - dodał Nicholas Jennings, inny autor badań.



Konieczne są dalsze obserwacje do lepszego zrozumienia natury tajemniczych sygnałów.