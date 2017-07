Odkryto nową supergromadę 20 000 razy większą od Drogi Mlecznej

Indyjscy astronomowie odkryli nową supergromadę zlokalizowaną w gwiazdozbiorze Ryb. Obiekt znany jako supergromada Saraswati rozciąga się na 600 mln lat świetlnych i ma masę 20 mln miliardów Słońc, czyli 20 000 razy większą od Drogi Mlecznej.

Zdjęcie Dwie gromady galaktyk tworzące supergromadę Saraswati /materiały prasowe

Supergromada Saraswati jest oddalona od nas o 4 mld lat świetolnych. Nowo odkryty obiekt stanowi sporą zagadkę dla naukowców, gdyż zawiera 43 gromady galaktyk i zgodnie z obecnym stanem wiedzy, nie istnieje na tyle długo, by zgromadzić w jednym miejscu tak dużo masywnych obiektów.



- Nasze badania pomogą wyjaśnić zagadkę formowania supergromad. Wcześniej zgłoszono tylko kilka relatywnie dużych supergromad, w których gromady galaktyk były stosunkowo blisko siebie. Te w Saraswati są znacznie dalej - powiedział jeden z autorów odkrycia.



Saraswati to imię indyjskiej bogini wiedzy, muzyki, sztuki, mądrości i natury - muzy wszelkiej kreatywności. Patrząc na nowo odkrytą supergromadę przez teleskop, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy tworzące ją gromady są blisko, czy też daleko od siebie. Wymagane są dalsze pomiary, by to zweryfikować.

Zdjęcie Kosmos nadal pozostaje niezbadany / ©123RF/PICSEL

Za tworzenie supergromad, takich jak Saraswati, odpowiada ciemna energia.