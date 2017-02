Odkryto najdalszy i najjaśniejszy pulsar

Astronomowie odkryli najdalszy i najjaśniejszy znany nam pulsar. Emituje on promieniowanie ponad 30 milionów razy większe od Słońca.

Zdjęcie Pulsar to rodzaj gwiazdy neutronowej emitującej regularne impulsy światła /©123RF/PICSEL

Według danych opublikowanych w "Science" źródłem ultraintensywnego źródła rentgenowskiego (ULX) jest gwiazda neutronowa znajdująca się w galaktyce NGC 5907, oddalonej od nas o 55 mln lat świetlnych. Jest to tym samym najbardziej odległy pulsar kiedykolwiek odkryty. Co więcej, jest to także najjaśniejszy tego typu obiekt, który udało się zaobserwować.



Naukowcy uważają, że przyczyną jasności gwiazdy jest intensywne pole magnetyczne. Prawdopodobnie jest ono milion miliardów silniejsze niż ziemskie pole magnetyczne. To wszystko czyni z zaobserwowanego ULX-a naprawdę wyjątkowy obiekt.



Gwiazdy neutronowe to bardzo gęste obiekty, które czasami tworzą się z supernowych. Pulsar jest specjalnym typem gwiazdy neutronowej, która obraca się bardzo szybko i emituje regularne impulsy światła. Obiekt zaobserwowany w galaktyce NGC 5907 pulsuje co 1,13 sekundy.



Najdalszy odkryty pulsar to efekt projektu Exploring X-ray Transient and variable Sky (EXTraS), którego celem jest poszukiwanie ukrytych źródeł promieniowania i ich właściwości. Jest on realizowany dzięki satelicie XMM-Newton.