Odkryto egzoplanetę podobną do młodej Ziemi

Odkryto nową egzoplanetę - EPIC 247589423 b. Zdaniem naukowców przypomina ona młodą Ziemię.

Zdjęcie Wizja artystyczna młodej Ziemi /NASA

Egzoplaneta jest jedną z trzech odnalezionych metodą tranzytu w gromadzie Hiady oddalonej od Ziemi o ok. 195 lat świetlnych. Gwiazdą, którą okrąża EPIC 247589423 b jest czerwony karzeł typu K, który jest tylko nieco mniej jasny od Słońca i ma zaledwie 800 mln lat.



Najbardziej niezwykły w EPIC 247589423 b jest fakt, że promień egzoplanety wynosi 0,99 promienia Ziemi. Oznacza to, że jest to jedna z niewielu znanych nam tak młodych planet wielkości Ziemi. Dwie inne planety w układzie oznaczone literami c i d są większe - to superziemia 1,45 razy większa od naszej planety i minineptun o promieniu 2,91 Ziemi. Przewiduje się, że planety okrążają gwiazdę w 7,9 (a), 17,3 (c) i 25,6 (d) dni.



Astronomowie uważają, że odkrycie to daje "możliwość studiowania historii i ewolucji planety wielkości Ziemi". Bliskość planety do gwiazdy (z uwagi na krótki okres obiegu) raczej wyklucza możliwość występowania na niej życia. Naukowcy są jednak przekonani, że badając EPIC 247589423 b możemy odtworzyć historię naszej planety.



EPIC 247589423 b to druga tak młoda nam znana egzoplaneta. Analizy wykazały, że młodsza jest tylko planeta Kepler-78, o której wciąż nie wiemy zbyt wiele.