Odkryto dwa nowe księżyce Jowisza

Naukowcy odkryli dwa nowe księżyce Jowisza. Największa planeta Układu Słonecznego ma ich zatem co najmniej 69.

Zdjęcie Jowisz ma już 69 księżyców. Wkrótce odkryte zostaną kolejne? /NASA

Księżyce nie mają jeszcze swoich nazw własnych, ale dysponują numerami katalogowymi: S/2016 J1 i S/2017 J1. "S" w tej nazwie oznacza satelitę, a "J" planetę Jowisz.



Obiekty zostały namierzone przez zespół astronomów pod kierownictwem Scotta Shepparda z Carnegie Institution for Science. Oba mają średnicę 1-2 km. Okrążają Jowisza w odległościach 21 i 24 mln km.



Księżyce zaobserwowano po raz pierwszy w marcu 2016 i 2017 r., a ich istnienie zostało potwierdzone przez teleskop Subaru znajdujący się w obserwatorium Mauna Kea na Hawajach. Na obiekty natrafiono podczas poszukiwań tajemniczej Dziewiątej Planety.



S/2016 J1 potrzebuje 1,65 roku, by okrążyć Jowisza, podczas gdy S/2017 J1 zajmuje to 2,01 roku. Podobnie jak większość księżyców Jowisza, okrążają one planetę w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego planety (tzw. orbita wsteczna).



Księżyce mają duże nachylenie, które w przybliżeniu wynosi 140-149o (w zależności od pomiarów). Orbity obiektów są wysoce ekscentryczne. Wielkość naturalnych satelitów Jowisza jest zgodna z wieloma innymi księżycami tej planety. Cztery księżyce galileuszowskie: Ganimedes, Kallisto, Io i Europa są większe od nowo odkrytych obiektów.



Dzięki najnowszym odkryciom, Jowisz wyraźnie wysunął się na prowadzenie wśród planet pod kątem liczby posiadanych księżyców. Największy gazowy olbrzym ma ich już 69, podczas gdy Saturn "zaledwie" 62.