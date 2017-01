Nowe zdjęcie Wielkiej i Małej Czerwonej Plamy

Podczas bliskiego przelotu obok Jowisza, sonda Juno wykonała niezwykłe zdjęcie przedstawiające Wielką Czerwoną Plamę i inne szczegóły gazowego giganta.

Zdjęcie Kolejne zdjęcie Jowisza wykonane przez sondę Juno /NASA

Zdjęcie zostało wykonane przez kamerę termowizyjną JunoCam 11 grudnia 2016 z wysokości 16 600 km. Widać na nim zarówno Wielką Czerwoną Plamę oraz daleko na północ Małą Czerwoną Plamę. Jest to trzeci największy antycyklon na Jowiszu.



Wielka Czerwona Plama to gigantyczny stały antycyklon od co najmniej 352 lat wiejący na Jowiszu, na południe od równika. Burza jest na tyle duża, że można ją swobodnie obserwować z Ziemi za pomocą amatorskich teleskopów. Wielka Czerwona Plama ma zmienne wymiary 24-40 tys. na 12-14 tys. km. Obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wykonując jeden obrót w ciągu około 6 dni. Jest chłodniejsza od otoczenia, a jej górne warstwy wystają 8 km ponad okoliczne chmury.



Wielka Czerwona Plama jest stabilna, choć w ciągu ostatnich 100 lat zmniejszyła się o połowę. Póki co, naukowcy nie wiedzą, czy kiedykolwiek ona zaniknie.

Zdjęcie Szczegółowe zdjęcie Jowisza /NASA