NASA ujawniła niesamowite zdjęcie jednego z księżyców Saturna - Tytana - który jest uważany za jedno z najbardziej podobnych do Ziemi miejsc w Układzie Słonecznym.

Zdjęcie Niezwykłe zdjęcie Tytana, jednego z księżyców Saturna /NASA

Zdjęcie, które zostało wykonane przez sondę Cassini 31 marca 2005 r. pokazuje dość wyraźnie poszczególne warstwy zmętnienia górnej atmosfery Tytana. Jest ona bogata w metan i azot, tworząc smog otaczający księżyc.

Tytan jest jedynym znanym nam miejscem poza Ziemią, na którym znajdują się obiekty w płynnej postaci. Nie jest to woda jak na naszej planecie, a raczej ciekłe węglowodory, metan i etan.



Atmosfera Tytana, nieco grubsza od ziemskiej, składająca się w 98,4 proc. z azotu, pozwala tym płynom utrzymać się na powierzchni. Dzięki sondzie Cassini mogliśmy zobaczyć te płyny na powierzchni księżyca.



Zdjęcie zostało wykonane z odległości 33 083 km od powierzchni księżyca. Misja Cassini dobiegła końca we wrześniu 2017 r., kiedy to sonda zniknęła na zawsze w atmosferze Saturna. Dzięki niej dowiedzieliśmy się o Tytanie więcej niż kiedykolwiek wcześniej.