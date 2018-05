Niezwykłe zdjęcie nowo narodzonej planety

Astronomom udało się zrobić niesamowite zdjęcie przedstawiające gwiazdę podwójną i jej małego towarzysza. To najprawdopodobniej tworząca się młoda planeta.

Zdjęcie Zdjęcie w podczerwieni przedstawiające CS Cha i jej towarzysza /materiały prasowe

System gwiezdny CS Cha ma 2-3 mln lat i znajduje się w gwiazdozbiorze Kameleona, ok. 600 mln lat świetlnych od Ziemi. Astronomowie obserwują gwiazdę od 19 lat i już jakiś czas temu odkryli otaczający ją pierścień gruzu i pyłu. A jak dobrze wiadomo, w takich miejscach mogą powstawać planety.



Teraz wykorzystując instrument SPHERE na Very Large Telescope odkryto małą planetę w odległości 32 mld km od gwiazdy. Obserwacje potwierdziły, że obiekt jest związany grawitacyjnie z układem binarnym, chociaż dokładny charakter tej zależności nie jest znany.



Astronomowie nie są pewni, że nowo odkryty obiekt to faktycznie planeta, a nie np. brązowy karzeł - rodzaj małej, nieudanej gwiazdy. Jeżeli potwierdzi się, że to faktycznie planeta, to możemy spodziewać się czegoś na kształt gazowego olbrzyma, a nie "drugiej Ziemi".