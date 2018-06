Niezwykłe zdjęcie gromady galaktyk

​NASA opublikowała niezwykle zdjęcie przedstawiające gromadę galaktyk SDSS J0333 + 0651.

Zdjęcie Gromada galaktyk SDSS J0333 + 0651 /NASA

Galaktyki nie są losowo rozmieszczone w przestrzeni - tworzą połączone grawitacyjnie grupy i gromady. Droga Mleczna należy do Grupy Lokalnej, która jest częścią gromady w Pannie, która z kolei wchodzi w skład supergromady Laniakea liczącej 100 000 galaktyk.

Gromada galaktyk widoczna na zdjęciu to SDSS J0333 + 0651. Obiekty takie jak ten mogą pomóc astronomom zrozumieć początki wszechświata. SDSS J0333 + 0651 to region gwiazdotwórczy - zazwyczaj nie są one zbyt duże i rozciągają się najwyżej na kilkaset lat świetlnych.



Zdjęcie zostało wykonane przy użyciu Kosmicznego Teleskopu Hubble'a.