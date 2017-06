Astronomowie wykonali niezwykłe zdjęcie Betelgezy, jednej z nam najbliższych gwiazd.

Zdjęcie Betelgeza uchwycona przez teleskop ALMA /materiały prasowe

Betelgeza jest jedną z najjaśniejszych gwiazd na niebie. Jest ogromnym czerwonym nadolbrzymem, a jej masę ocenia się na 15-20 mas Słońca. Jej promień jest ok. 950-1200 razy większy od promienia Słońca - to tak dużo, że za pomocą ziemskich teleskopów widać powierzchnię gwiazdy jako dysk, a nie punkt. Gdyby Betelgeza znajdowała się na miejscu Słońca, wypełniałaby Układ Słoneczny aż do orbity Jowisza.



Odległość Betelgezy od Ziemi wynosi ok. 650 lat świetlnych. Nie jest to najbliższa nam gwiazda, ale ze względu na swój rozmiar, jest idealnym celem bezpośrednich obserwacji przy pomocy teleskopu ALMA. Najnowsze zdjęcie opublikowane przez astronomów to udowadnia.



Naukowcy mają nadzieję, że obserwacje Betelgezy doprowadzą do lepszego poznania ewolucji gwiazd. Betelgeza najprawdopodobniej nie skończy jako supernowa jeszcze przez miliony lat.