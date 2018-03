Niezwykłe pochodzenie łańcucha górskiego na Japecie

Istnieje wiele teorii dotyczących Japeta, trzeciego co do wielkości księżyca Saturna. Jedną z najbardziej niezwykłych cech jest dziwne dwutonowe zabarwienie jego powierzchni, prawdopodobnie spowodowane odparowaniem z powierzchni dużych pokładów lodu. Jak to możliwe?

Zdjęcie Niezwykła struktura powierzchni Japeta /NASA

Inną ciekawą cechą jest kształt Japeta. Księżyc ten nie jest - jak większość dużych naturalnych satelitów w Układzie Słonecznym - obiektem sferycznym lub elipsoidalnym. Naukowcy określają, że ma on kształt orzecha. Jest to wynikiem obecności dziwacznego pasma górskiego, które idealnie otacza ok. 2/3 równika księżyca. Naukowcy sugerują, że grzbiet ten może być pozostałością pierścienia, który spadł na powierzchnię Japeta.



Grzbiet ma w niektórych miejscach 20 km szerokości i 20 km długości, co jest jednym z najbardziej spektakularnych wyników w całym Układzie Słonecznym. Trudno wytłumaczyć nie tylko rozmiar tego łańcucha górskiego, ale położenie - niemal idealne w stosunku do środka księżyca.



Jedna z hipotez zakłada, że Japet miał kiedyś pierścień, który z czasem spadł na jego powierzchnię. Pasmo górskie jest jego pozostałością.



Dlaczego zatem spadające na powierzchnię księżyca fragmenty nie spowodowały kraterów jak podczas uderzenia meteorytu? Okazuje się, że spadający materiał pierścieniowy zachowuje się inaczej, ponieważ raz schwytany przez grawitację księżyca nie opadnie na powierzchnię w sposób gwałtowny, a wręcz "w zwolnionym tempie".



Symulacje komputerowe potwierdziły te rewelacje. Konieczne są jednak dalsze badania, które pomogą ostatecznie wyjaśnić pochodzenie łańcuchów górskich na Japecie.