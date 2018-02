Najstarsza znana gwiazda w Drodze Mlecznej

​Astronomowie odkryli obiekt uważany za jedną z najstarszych gwiazd w Drodze Mlecznej, która powstała zaledwie 300 mln lat po Wielkim Wybuchu.

Zdjęcie Wizja artystyczna J0815+4729 /materiały prasowe

Obiekt nazwany J0815+4729 to gwiazda oddalona o 7500 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Rysia. Masa gwiazdy to ok. 0,7 masy Słońca, choć jest aż o 400 stopni Celsjusza gorętsza.

Korzystając z Gran Telescopio Canarias (GTC) w La Palma naukowcy wywnioskowali, że gwiazda ma milionowe części wapnia i żelaza, które znajdziemy wewnątrz Słońca. To sprawia, że J0815+4729 jest gwiazdą ubogą w metale, a jej wiek, który jest określany na 13,5 mld lat.



- Znamy tylko kilka gwiazd w halo galaktyki, gdzie znajdują się najstarsze i najbardziej ubogie w metale gwiazdy. Teoria przewiduje, że gwiazda ta mogła powstać z materiału pierwszych supernowych, około 300 mln lat po Wielkim Wybuchu - powiedział David Aguadao z Uniwersytetu w La Laguna w Hiszpanii.



Tego typu gwiazdy są znane jako gwiazdy III populacji, wielkie i gorące gwiazdy, które utworzyły się w pierwszych milionach lat istnienia wszechświata. J0815+4729 jest najstarszą znaną nam gwiazdą w Drodze Mlecznej.