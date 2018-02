Międzynarodowy zespół naukowców zaobserwował najbardziej odległą supernową, jaką kiedykolwiek wykryto. Supernowa DES16C2nm powstała 10,5 mld lat temu, kiedy wszechświat był jeszcze bardzo młody.

Zdjęcie DES16C2nm to najstarsza supernowa, jaką znamy /materiały prasowe

DES16C2nm to tak naprawdę hipernowa, rodzaj wysokoenergetycznej supernowej powstającej, gdy wyjątkowo masywna gwiazda zapada się na skutek ustania w niej reakcji termojądrowych. Jest co najmniej 10 razy jaśniejsza od standardowej supernowej, a jej źródłem jest prawdopodobnie gwiazda neutronowa. To wydarzenie miało miejsce, gdy wszechświat miał zaledwie 3,3 mld lat.



- DES16C2nm to najstarsza i najbardziej odległa supernowa, jaką znamy. Nie jest to obiekt, z którymi astronomowie mają do czynienia na co dzień. Ekstremalna odległość DES16C2nm daje nam unikalny wgląd w naturę hipernowych - powiedział dr Mathew Smith z Uniwersytetu w Southampton, jeden z autorów odkrycia.



Hipernowa DES16C2nm została wykryta przez Dark Energy Survey, międzynarodowy projekt, który mapuje pozycję kilkuset milionów galaktyk w trójwymiarowej przestrzeni, aby poznać właściwości ciemnej energii. To właśnie ciemna energia jest odpowiedzialna za przyspieszoną ekspansję wszechświata.