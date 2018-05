Najdokładniejsza obserwacja pulsara w historii

Astronomowie dokonali jednej z najdokładniejszych obserwacji pulsara PSR B1957+20. To badanie może nam pomóc zrozumieć, jak materia zachowuje się przy wyższych gęstościach.

Zdjęcie Wizja artystyczna PSR B1957+20 /materiały prasowe

Naukowcy byli w stanie obserwować dwa obszary intensywnego promieniowania oddalone od siebie o 20 km. To najdokładniejsza obserwacja tego typu obiektu w historii. Biorąc pod uwagę, że PSR B1957+20 znajduje się około 6500 lat świetlnych od nas, jest to odpowiednik wykrycia z Ziemi pcheł na powierzchni Plutona.



Niezwykłe dokładne obserwacje były możliwe dzięki nietypowej konfiguracji systemu. Pulsar jest okrążany przez brązowego karła, który porusza się za nim w sposób podobny do ogona komety. Pozostawiona plazma działa jak soczewka, dzięki czemu można dostrzec szczegóły.



- Gaz działa jak szkło powiększające ustawione tuż przed pulsarem. W zasadzie patrzymy na pulsar poprzez naturalnie występującą lupę, która okresowo pozwala nam dostrzec dwa osobne obszary - powiedział Robert Main z Uniwersytetu w Toronto, główny autor badań.



PSR B1957+20 wiruje 600 razy na sekundę, a temu ekstremalnemu obrotowi towarzyszą dwie wysokoenergetyczne wiązki, które są uwalniane przez gorące punkty na powierzchni.



Badania te mogą nam pomóc w lepszym zrozumieniu szybkich błysków radiowych (FRB).