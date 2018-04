Na Słońcu otworzyło się kilka dziur

Mimo iż nasza gwiazda znajduje się obecnie w minimum słonecznym, na jej powierzchni otworzyło się wiele dziur. Wygenerowały one wiatr słoneczny, który bombarduje Ziemię od kilku dni.

Zdjęcie Słońce wchodzi w okres minimum aktywności /NASA

Takie zachowanie Słońca jest całkiem normalne, zwłaszcza, że gwiazda wchodzi teraz w stadium minimum słonecznego. To oczywiście nie oznacza, że w tym okresie nie dochodzi do rozbłysków słonecznych, a że aktywność gwiazdy jest obniżona. Cykl aktywności (minimum-maksimum) zmienia się średnio co 11 lat.



Dziury koronalne są niezależne od minimum i maksimum słonecznego - mogą pojawić sie w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu na Słońcu. I to właśnie wydarzyło się teraz.



Dziury koronalne wyglądają jak ciemne plamy na powierzchni gwiazdy, ale tak naprawdę są chłodniejszym obszarem zawierającym mniejsze ilości plazmy. Miejsca te mają także otwarte pola magnetyczne - dzięki temu wiatr słoneczny składający się z naładowanych cząstek ucieka z gwiazdy i bombarduje pobliskie planety (w tym Ziemię).



NOAA opublikowała już ocenę ostatniej burzy słonecznej na G1, najniższej w stosowanej skali. Jedynym efektem, którego doświadczymy będą wyjątkowo silne zorze polarne.