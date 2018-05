Na Księżycu jest woda? Szokujące odkrycia

Czy na Księżycu są ukryte pokłady wody? Najnowsze odkrycie rzuca nowe światło na rewelacje, które mogą przyspieszyć plany kolonizacji Srebrnego Globu.

Zdjęcie W jednej z próbek z meteorytu księżycowego znaleziono morganit, który powstaje w obecności wody /Fot. Masahiro Kayama /materiały prasowe

Naukowcy odkryli w księżycowym meteorycie minerał, który powstaje tylko w obecności wody. Warunki, w których się on uformował pozostają nieznane.



Kiedy asteroidy uderzają w Księżyc, mogą wyrzucić niewielkie fragmenty jego powierzchni, które stają się meteorytami docierającymi do Ziemi. Mają one charakterystyczne ślady, które odróżniają je od meteorytów pochodzących z innych źródeł.



Przeanalizowano 13 księżycowych meteorytów znalezionych w północno-zachodniej Afryce i w jednej wykryto morganit - formę dwutlenku krzemu, która powstanie tylko w obecności alkalicznej wody. Fakt, że tylko jedna próbka (NWA 2727) zawiera dowody na obecność wody wskazuje, że podłoże księżycowe jest w większości suche. Jest mało prawdopodobne, by morganit dostał się do próbki NWA 2727 już po przybyciu meteorytu na Ziemię.



Na Księżycu prawdopodobnie już nigdzie nie znajdziemy wody w stanie ciekłym, ale naukowcy szacują, że ponad 0,6 proc. materiału podpowierzchniowego Srebrnego Globu stanowi lód wodny.