Materia organiczna na Ceres

W lutym 2017 r. naukowcy ogłosili, że na planecie karłowatej Ceres występuje materia organiczna. Najnowsze analizy wskazują, że może być ich znacznie więcej niż sugerowały poprzednie obserwacje.

Zdjęcie Planeta karłowata Ceres kryje jeszcze wiele tajemnic /NASA

Ceres jest planetą karłowatą - największy obiekt krążący w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem. Rok temu NASA ogłosiła odkrycie na Ceres związków węglowych, które są niezbędne do powstania życia. Okazuje się, że podobnych związków organicznych może być znacznie więcej.



- Szacujemy, że 40-50 proc. sygnału spektralnego jaki widzimy na Ceres tłumaczy się substancjami organicznymi, co stanowi ogromną różnicę w porównaniu z 6-10 proc. raportowanymi wcześniej - powiedziała Hannah Kaplan z Southwest Research Institute.



Badania to stawia nowe pytania o pochodzenie związków organicznych. Tak duża ich obfitość musi mieć swoje źródło. Uczeni zidentyfikowali dwa mechanizmy, które mogą odpowiadać za powstawanie związków organicznych. Mogły one zostać sprowadzone na Ceres przez komety lub zachodzące na obiekcie procesy chemiczne.



Znaleziska na Ceres sugerują, że pod powierzchnią planety karłowatej jest obecna złożona chemia, której jeszcze w pełni nie rozumiemy.