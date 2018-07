Księżyce kształtują zorze na Jowiszu

Naukowcy odkryli, że zorze na Jowiszu są kształtowane przez niektóre z jego księżyców w nietypowy sposób.

Zdjęcie Kształt zorzy polarnych na Jowiszu jest zależy od jego księżyców /NASA

Zespół uczonych pod kierownictwem Alessandro Mury z Instytutu Astrofizyki i Planetologii we Włoszech wykorzystał zdjęcia przesłane przez sondę Juno do badań nad gazowym olbrzymem.



Wcześniej wiedzieliśmy, że księżyce Io i Ganimedes mogą tworzyć swoisty "odcisk palca" na zorze Jowisza, gdy poprzez oddziaływania grawitacyjne wchodzą w interakcje z naładowanymi cząstkami. Ale dokładniejsze badania przy pomocy narzędzia Juno Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) odkryły naturę tego zjawiska.



- Kiedy zbliżyliśmy się do zorzy polarnej na Jowiszu, odkryliśmy, że ma ona wewnętrzną strukturę. To jak zorza polarna w zorzy polarnej - powiedział Mura.



Księżyce krążące wokół gazowego olbrzyma nieustannie wchodzą w interakcje z jego polem magnetycznym. To oddziaływanie napędza zorzę polarną, kierując wysokoenergetyczne elektrony w stronę biegunów, gdzie zderzają się z atomami.



Księżyc ma nieznaczny wpływ na zorzę polarną na Ziemi. Księżyce Jowisza wpływają na planetę, gdyż na Io dochodzi do częstych erupcji wulkanicznych, a Ganimedes ma silne pole magnetyczne. Dzięki temu zorza na Jowiszu rozjaśnia się miejscami. Tworzy się tam coś na kształt ścieżek wirowych von Karmana - na Ziemi powstają, gdy wiatry napotykają wyspę i kręcą się wokół niej.



Astronomowie przewidują, że więcej księżyców Jowisza może wpływać na jego zorze polarne (np. Kallisto).