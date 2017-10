Księżyc kiedyś miał własną atmosferę?

Miliardy lat temu Księżyc wyglądał zupełnie inaczej. Po jego powierzchni przelewała się lawa, a być może nasz satelita miał także własną atmosferę.

Zdjęcie Wizja artystyczna aktywności wulkanicznej na Księżycu /NASA

Badania opublikowane w "Earth and Planetary Science Letters" wskazują, że Księżyc był aktywny wulkanicznie ok. 3,5 mld lat temu. Podczas erupcji wulkanicznych nad powierzchnię były wyrzucane skały, woda, siarka i inne substancje lotne. To mogło doprowadzić do powstania przejściowej atmosfery, która spowijała Srebrny Glob przez ok. 70 mln lat.



- Całkowita ilość H 2 O uwolniona podczas erupcji wulkanicznych była prawie dwa razy większa niż objętość wody w Jeziorze Tahoe. Duże ilości pary mogły zostać wystrzelone w kosmos, ale znaczna część trafiła na bieguny. Oznacza to, że niektóre księżycowe substancje lotne, które widzimy na biegunach prawdopodobnie pochodzą bezpośrednio ze Srebrnego Globu - powiedziała dr Debra Needham z NASA.



Badania były możliwe dzięki skałom księżycowym, które zostały zebrane w misjach Apollo 15 i Apollo 17 odpowiednio w latach 1971 i 1972. Naukowcy wyczytali z nich, jakie substancje były uwalniane podczas księżycowego wulkanizmu. Może mieć to niebagatelne znaczenie dla przyszłych misji załogowych na naszego naturalnego satelitę.