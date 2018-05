Jedna z odkrytych egzoplanet może mieć jądro jak Ziemia

System planetarny Trappist-1 ma siedem skalistych planet, które mogą nadawać się do zamieszkania. Najnowsze badania potwierdziły, że jedna z nich może mieć żelazne jądro, takie jak Ziemia.

Zdjęcie Wizja artystyczna układu Trappist-1 /materiały prasowe

Astronomowie Gabrielle Englemann-Suissa i David Kipping z Uniwersytetu Columbia zasugerowali, że jedna z planet w systemie Trappist-1 może mieć żelazne jądro, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną pod kątem poszukiwania życia.



- System Trappist-1 to wykwintne laboratorium do zrozumienia pozasłonecznych atmosfer i planet - powiedział David Kipping.



Układ planetarny Trappist-1 jest oddalony od Ziemi o 40 lat świetlnych. Planety są stosunkowo blisko siebie, co oznacza, że ich masy można łatwo zmierzyć. System składa się z 7 planet, z których trzy znajdują się ekosferze gwiazdy. Wszystkie z egzoplanet okrążają swoją gwiazdę macierzystą znacznie bliżej niż Merkury od Słońca. Gwiazda ta to chłodny czerwony karzeł, który ma około 8 proc. masy Słońca.



Astronomowie odkryli, że czwarta planeta w układzie Trappist-1 - Trappist 1e -ma 99,3 proc. szans na posiadanie jądra z krzemianu żelaza. To mocny dowód na jądro z żelaza, podobnie jak Ziemia. Uważa się, że rdzeń stanowi co najmniej połowę planety. Dla porównania, jądro Ziemi stanowi zaledwie 15 proc. jej powierzchni.



Planeta Trappist-1e jest ok. 0,9 razy większa od Ziemi i znajduje się w ekosferze gwiazdy macierzystej. Istnieje duża szansa, że na jej powierzchni istnieje woda w stanie ciekłym. Obecność żelaznego jądra oznacza, że Trappist-1e może mieć magnetosferę, która nas chroni przed niebezpiecznym promieniowaniem kosmicznym.