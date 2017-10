Ekstremalne burze na Tytanie

Na Tytanie - jednym z księżyców Saturna - intensywne burze występują znacznie częściej niż do tej pory myśleliśmy.

Zdjęcie Wizja artystyczna przedstawiająca burzę na Tytanie /materiały prasowe

Te burze nie są takie same jak na Ziemi. Na Tytanie z nieba leją się ogromne ilości metanu. W ciągu dnia są to ilości podobne do ilości wody, jakie spadły na Houston podczas huraganu Harvey.



Artykuł opublikowany w "Nature Geoscience" sugeruje, że silne burze na Tytanie zdarzają się raz do roku (to ponad 29 ziemskich lat). Najbardziej ekstremalne burze na księżycu Saturna występują co 20-30 tamtejszych lat, czyli raz na 600-900 ziemskich lat.



Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wykorzystali modele klimatyczne do stworzenia map pogodowych na Tytanie. Odkryli, że wraz z działalnością wulkaniczną to właśnie skrajne opady ukształtowały powierzchnię księżyca. Powstają tam aluwia podobne do tych, jakie spotykamy na Marsie.



Obecnie w planach NASA nie ma misji na Tytana. Możliwe, że wkrótce się to zmieni, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, jak niezwykłe jest to miejsce. Co więcej, może być gościnne dla prostych form życia.