Egzoplaneta z litową atmosferą

Najnowsze obserwacje wskazują, że atmosfera WASP-127b, egzoplanety oddalonej od nas o 332 lata świetlne, zawiera "dziwne składniki". Co to takiego?

Zdjęcie Wizja artystyczna planety WASP-127b /materiały prasowe

WASP-127b to gazowy olbrzym ok. 40 proc. większy od Jowisza i o 82 proc. masywniejszy od Jowisza. Egzoplaneta ma atmosferę składającą się z metali, w tym sodu, litu i potasu. Możliwe, że występuje tam także para wodna. Niestety, na potwierdzenie tych rewelacji trzeba będzie poczekać, bo WASP-127b to jeden z najmniej poznanych obcych światów.



Używając Wielkiego Teleskopu Kanaryjskiego, astronomowie z Uniwersytetu Cambridge przyjrzeli się bliżej WASP-127b. Planeta ta nie przypomina żadnej innej, którą znamy. Wiele wskazuje na to, że temperatura na WASP-127b jest wielce niegościnna, bo planeta okrąża gwiazdę macierzystą w zaledwie 4,17 ziemskich dób.



Prawdopodobnie najciekawszą częścią odkrycia jest obecność litu w atmosferze WASP-127b. Zarówno planeta, jak i jej gwiazda macierzysta, są wypełnione po brzegi tym metalem. Oznacza to, że obłok materii, z której uformowały się oba obiekty był również bogaty w lit. Ale skąd on się tam wziął? Prawdopodobnie jest to pozostałość po wyjątkowo starej supernowej.



Co ciekawe, astronomowie spekulują, że niebo WASP-127b jest o 50 proc. jaśniejsze od naszego, co oznacza, że jest to dobre miejsce do obserwacji wszechświata.