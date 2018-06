Dwie gwiazdy Alfa Centauri są przyjazne dla życia

Astronomowie stwierdzili, że niektóre z gwiazd najbliższych Ziemi mogą być lepszymi miejscami do życia, niż nam się wydawało.

Zdjęcie Alfa Centauri to system złożony z trzech gwiazd (najjaśniejszy po lewej) /NASA

Odkrycie przedstawione podczas 232. posiedzenia Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Denver opiera się na analizach systemu Alfa Centauri przez obserwatorium rentgenowskie Chandra. Warto przypomnieć, że Alfa Centauri to najbliższy nas system gwiezdny oddalony zaledwie o 4,4 lat świetlnych.



System Alfa Centauri zawiera trzy gwiazdy - dwie podobne do Słońca (Alfa Centauri A i B) oraz czerwonego karła (Alfa Centauri C zwana także Proxima Centauri). Nie wykryliśmy jeszcze żadnej planety wokół dwóch gwiazd podobnych do Słońca, pomimo wcześniejszej fałszywej detekcji obiektu wokół Alfa Centaur B. Ich bliskość Ziemi czyni je kuszącymi celami przyszłych badań. Kluczowe jest zatem sprawdzenie, czy jakakolwiek planeta krążąca wokół jednej z gwiazd Alfa Centauri może nadawać się do zamieszkania.



- Ponieważ system Alfa Centauri jest stosunkowo blisko, postrzega się go jako najlepszego kandydata do badania śladów życia. Pytanie brzmi: czy znajdziemy planety w środowisku sprzyjającym życiu jakie znamy? - Stwierdził Tom Ayres z Uniwersytetu w Kolorado.



Naukowcy co 6 miesięcy od 2005 r. obserwowali gwiazdy przy pomocy teleskopu Chandra. Długoterminowe pomiary wykazały cykl aktywności rentgenowskiej wokół gwiazd A i B, które porównano do 11-cyklu plam słonecznych.



Odkryto, że w przypadku Alfa Centauri A ilość promieni rentgenowskich była faktycznie lepsza do podtrzymania życia niż od Słońca. Alfa Centauri B była tylko nieznacznie gorsza. To oznacza, że potencjalne planety krążące wokół gwiazd A i B otrzymują mniej promieniowania rentgenowskiego niż te w Układzie Słonecznym. To "bardzo dobra wiadomość" po kątem zdolności podtrzymania życia wokół gwiazd.



Niestety, jest też zła wiadomość dotycząca Alfa Centauri C. Astronomowie odkryli, że ponieważ jest to aktywny czerwony karzeł, który często wysyła rozbłyski promieniowania rentgenowskiego, wszystkie okrążające go światy są wysterylizowane.