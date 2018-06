Droga Mleczna pochłonęła 15 innych galaktyk

Najnowsze badania sugerują, że Droga Mleczna na wcześniejszym etapie swojego życia pochłonęła aż 15 innych galaktyk.

Zespół kierowany przez Diederika Kruijssena z Uniwersytetu w Heidelbergu przeanalizował katalog 61 masywnych gromad kulistych w naszej galaktyce. Są to grupy około miliona gwiazd. Mierząc wiek i metaliczność gromad - a konkretnie: zawartość w nich ciężkich pierwiastków - można przeanalizować skąd pochodzą.



Symulacje potwierdziły, że Droga Mleczna szybko wzbogaciła się o bogate w metal galaktyki, co oznacza, że musiała je pochłonąć w ciągu pierwszych miliardów lat swojego życia. Prawdopodobnie było to około 12 mld lat temu. Niektóre galaktyki (w tym jedna karłowata) - są wciąż pochłaniane. Łącznie jest to 15 obiektów (plus/minus trzy). Co ciekawe, astronomowie odkryli, że gromady kuliste mogą mieć mniej niż 9 mld lat, a to mniej niż do tej pory zakładano.



- Jeżeli tak jest, zmienia to nasz obraz wczesnych stadiów ewolucji galaktyk takich jak Droga Mleczna - powiedziała dr Elizabeth Stanway z Uniwersytetu w Warwick, główna autorka badań.



Dokładne zrozumienie, jak powstają galaktyki takie jak nasza, jest niezwykle trudne, ale w końcu zaczynamy dostrzegać szczegóły.