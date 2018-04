Droga Mleczna jest coraz większa?

Nasza galaktyka prawdopodobnie się powiększa. Obserwując inne galaktyki spiralne, naukowcy odkryli, że wykazują one tendencję do rozszerzania się ok. 500 m/s.

Zdjęcie Jak to możliwe, że nasza galaktyka się powiększa? /NASA

Badania koncentrujące się na tworzeniu się gwiazd na skrajach galaktyk, rzuciły nowe światło na naturę Drogi Mlecznej. Gwiazdy rodzące się w gigantycznych chmurach gazu, powoli oddalają się od siebie, sprawiając, że galaktyka się powiększa. Zaobserwowano to w przypadku innych galaktyk spiralnych i potwierdzono także dla Drogi Mlecznej.



- Droga Mleczna jest dość duża. Ale nasze badania pokazują, że przynajmniej jej widoczna część powoli się powiększa, wraz z powstawaniem nowych gwiazd na galaktycznych peryferiach - powiedziała Cristina Martínez-Lombilla z Instituto de Astrofísica de Canarias.



Droga Mleczna ma kształt płaskiego dysku o średnicy 100 000 lat świetlnych, który wybrzusza się w centrum. Płaski dysk zawiera gaz i młode gwiazdy. Wybrzuszenie wewnątrz jest wypełnione gwiazdami znacznie starszymi, które prawdopodobnie powstały 7-11 mld lat temu.



Słońce znajduje się w jednym z ramion spiralnych Drogi Mlecznej w odległości ok. 8000 lat świetlnych od centrum galaktyki.