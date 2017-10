Czy na Marsie może istnieć płynna woda?

Mars jest za zimny, żeby ciekła woda przetrwała na powierzchni, ale obecność substancji dodatkowych może zmieniać postać rzeczy.

Zdjęcie Ta dolina została ukształtowana przez płynącą wodę - obecność nadchloranów magnezu odzwierciedla warunki panujące na Marsie /materiały prasowe

Sonda kosmiczna Phoenix, która wylądowała na Czerwonej Planecie w 2008 r. znalazła nadchlorany wapnia i magnezu w marsjańskiej glebie. Naukowcy próbują wyjaśnić wzorce powierzchni <arsa, które przypominają suche koryto rzeki.



- Temperatura powierzchni na Marsie może osiągać ok. 20oC na równiku i -153oC na biegunach. Przy średniej temperaturze powierzchni wynoszącej -55oC, sama woda nie jest w stanie przetrwać na Czerwonej Planecie jako ciecz, ale stężone roztwory nadchloranów mogą istnieć w niskich temperaturach - powiedziała dr Lorna Dougan z Uniwersytetu w Leeds.



Zespół Dougan opisał w "Nature Communications" badania przeprowadzone na wodzie z różną zawartością nadchloranu magnezu. Taki roztwór ma niższy punkt topnienia od wody destylowanej - może pozostać w stanie ciekłym nawet w temperaturze -67oC.



Wiadomo, że obecność rozpuszczonych jonów zmienia strukturę cząstek wody. Wiele z nich nie zostało jeszcze zbadanych. Dougan stwierdziła, że w nadchloranach magnezu o stężeniu 44 proc. dochodzi do przekształceniu wiązań wodorowych, tak jakby cząsteczki były pod ciśnieniem 2 mld paskali - to prawie 2000 razy więcej niż ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza.



- Te obserwacje są intrygujące. Nadchloran magnezu jest wyraźnie ważnym czynnikiem wpływającym na temperaturę zamarzania wody i toruje drogę do zrozumienia, jak płyny mogą istnieć na Czerwonej Planecie - powiedziała Dougan.