100 mln czarnych dziur w Drodze Mlecznej

Droga Mleczna może skrywać do 100 mln czarnych dziur, znacznie więcej niż do tej pory sądzono.

Zdjęcie W naszej galaktyce jest więcej czarnych dziur niż przypuszczaliśmy /NASA

Badania opublikowane w Miesięcznych Notatkach Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego zaczęły się od wykrycia dwóch dużych czarnych dziur emitujących fale grawitacyjne. Masa każdej z nich przekraczała 30 mas Słońca.



- Wykrycie fal grawitacyjnych było niezwykle ważne, ponieważ stanowiło to potwierdzenie ogólnej teorii względności Einsteina. Ale później spojrzeliśmy ponownie na wyniki i zadaliśmy sobie pytanie, jak często supermasywne czarne dziury się ze sobą łączą? - powiedział prof. James Bullock, jeden z autorów odkrycia.



Opierając się na realistycznych szacunkach współczynnika łączenia czarnych dziur, można ustalić, ile ich tak naprawdę jest. Masa czarnej dziury zależy od masy gwiazdy, z której powstała.



- Wiemy całkiem dokładnie ile jest gwiazd we wszechświecie, więc możemy oszacować, ile jest czarnych dziur. Jest ich prawdopodobnie znacznie więcej niż wcześniej się spodziewaliśmy - dodał Bullock.



Naukowcy uważają, że tylko 0,1 do 1 proc. istniejących czarnych dziur musi się połączyć, aby wytworzyć zauważalne przez nas wyrzuty fal grawitacyjnych.