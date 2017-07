Elephant Door - inteligentny system zabezpieczania mieszkań

Swoją polską premierę miał Elephant Door, inteligentny alarm stworzony z myślą o mieszkaniach. Co to za gadżet, i w jaki sposób może on zabezpieczyć nasze mieszkanie?

Zdjęcie Elephant Door zamontowany na drzwiach /materiały prasowe

Według producenta, aby skutecznie zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem wystarczy poświęcić kilka minut. Większość tego czasu zajmuje proces konfiguracji urządzenia - pobranie aplikacji do obsługi systemu, sparowanie jej z alarmem i umiejscowienie go na drzwiach. Nie trzeba wiercić dziur ani obmyślać plan montażu.

Elephant Door zupełnie nie przypomina alarmów, z którymi możemy spotkać się na co dzień w prywatnych domach czy placówkach usługowych - jego design oraz materiały z jakich został wykonany (obudowa z metalowymi wykończeniem) bardziej przypomina stylowy gadżet. Elephant Door jest w pełni obsługiwany z poziomu smartfona i wysyła powiadomienia bezpośrednio na niego.

Urządzenie umieszcza się bezpośrednio na drzwiach wejściowych od wewnętrznej strony. Lokalizacja sprzętu nie jest bez znaczenia - według statystyk, które zebrał producent, aż 80 proc. włamań odbywa się właśnie tą drogą.

Urządzenie wyposażone jest w zestaw sensorów, które analizują drgania oraz ruch drzwi. Ponadto technologia Smart Warning System pozwala na wykrycie kilku rodzajów zdarzeń, które są analizowane w czasie rzeczywistym - urządzenie potrafi odróżnić klasycznie pukanie od próby włamania, jak i ewentualnego, późniejszego wtargnięcie do mieszkania.

Jeśli system rozpozna zwykła pukanie do drzwi, nie zaklasyfikuje tego jako zagrożenia i nie zareaguje. Jednak jak tylko zostaną rozpoznane silne wibracje (np. kiedy zamek jest rozwiercany wiertarką) lub uderzenie w drzwi (przy próbie ich wyważenia), alarm postara się zapobiec próbie włamania zanim ono nastąpi, wysyłając powiadomienie o zagrożeniu na smartfon właściciela oraz uruchamiając krótki sygnał alarmowy. Ma to na celu wystraszenie włamywacza i zarazem zniechęcenie do dalszej próby wtargnięcia. Z kolei kiedy Elephant Door rozpozna już otwarcie drzwi, co w praktyce oznacza wejście włamywacza do mieszkania, natychmiast wyśle kolejne powiadomienie na smartfon i uruchomi syrenę alarmową, ale tym razem na kilka minut.

Jak zapewnia producent dźwięk jest bardzo głośny - emituje sygnał na poziomie 110 dB, co nie powinno umknąć uwadze sąsiadom (dla porównania jest to głośność zbliżona do sygnału karetki pogotowia), a w konsekwencji pomóc udaremnić włamanie.

Zdjęcie Elephant Door współpracuje z naszym smartfonem / materiały prasowe

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator litowo-polimerowy (oznaczenie LiPo), która według wyliczeń producenta wystarczy nawet na 40 dni ciągłego użytkowania. Za łączność odpowiadają moduły Wi-Fi oraz Bluetooth. Dodatkowym atutem może być pełna mobilność systemu Elephant Door w połączeniu z intuicyjną instalacją oraz obsługą. Dzięki temu przeprowadzka czy wymiana drzwi nie stanowią problemu. Wystarczy zdjąć urządzenie z drzwi i ponownie umiejscowić. w nowym miejscu.

Dostępność

Elephant Door jest już dostępne w sprzedaży - w oficjalnym sklepie internetowym producenta sugerowana cena detaliczna wynosi 799 zł.