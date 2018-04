Yhnova - francuski dom z drukarki 3D

W francuskim Nantes ukończono budowę domu z drukarki 3D. Dom Yhnova od czerwca będzie zamieszkiwany przez rodzinę, która otrzyma przydział w ramach lokalu socjalnego. Za projekt odpowiedzialni są inżynierowie z Uniwersytetu w Nantes.

Zdjęcie Dom Yhnova - projekt przygotowany przez Uniwersytet w Nantes. Pierwsza rodzina zamieszka w nim w czerwcu. Fot. Uniwersytet w Nantes /materiały prasowe

Gigantyczna przemysłowa drukarka 3D o nazwie BatiPrint3D umożliwiła postawienie jednorodzinnego domu o powierzchni 95 metrów w około 18 dni. Ściany budynku powstały z dwóch warstw pianki i warstwy betonu. W trakcie tworzenia podstawowej konstrukcji, wstawiono ramy na okna i drzwi wejściowe. Większość pracy wykonała maszyna, bazując na przygotowanym projekcie. Po wykonaniu lwiej części prac, ekipa budowlana zamontowała okna i drzwi.

Rodzina, która spełni odpowiednie warunki, otrzyma klucze do mieszkania (lokalu) socjalnego z drukarki 3D w czerwcu tego roku. Dom Yhnova ma być pierwszym z kolejnych domów przyznawanym rodzinom w potrzebnie z Nantes, a zarazem sposobem na przetestowanie technologii BatiPrint3D przed następnymi projektami.

Uniwersytet w Nantes wraz z zewnętrznymi partnerami już pracują nad mającym 350 metrów kwadratowych budynkiem publicznym, kompleksem domków na przedmieściach, a także wielkim projektem na Mauritiusie - domkami letniskowymi dla turystów.

Rewolucji budowlanej związanej z masową produkcją tanich domów nie będzie się dało powstrzymać, jeśli tylko lokalne praw budowlane pozwoli na takie eksperymenty.

"Domy drukowane w 3D z reguły zyskują przychylne opinie. Wielu ekspertów dostrzega w nich sposób na rozwiązanie problemów mieszkaniowych. Budownictwo 3D ma duży potencjał i otwiera możliwości szybkiego wydrukowania budynków w miejscach dotkniętych kataklizmami. Co więcej, niski koszt inwestycji może stać się dobrym rozwiązaniem dla mniej zasobnych mieszkańców wielu krajów" - czytamy w materiale w serwisie Biznes.Interia.pl.



Amerykański start-up ICON chce produkować niedrogie domy o powierzchni 60 m2, wykonane dzięki technologii druku 3D w niecałe 24 godziny. Przedstawiciele ICON w marcu 2018 na festiwalu SXSW w Austin pokazali nawet prototyp takiego domu, który spełnia wszystkie standardy budowlane. Wyprodukowanie prototypu kosztowało ok. 10 000 dol., ale docelowo koszty mają zostać obniżone do 3500-4000 dol. Domy mają powstawać w Salwadorze. ICON zamówił 100 takich domów, choć ich liczba może ulec zwiększeniu.



Zdjęcie Prototyp rosyjskiego domu z drukarki 3D. Fot. Apis Cor / materiały prasowe

Również rosyjska firma Apis Cor jest w stanie postawić pełnoprawny dom, którego elementy są wydrukowane w drukarce 3D, w dobę. Budowla jest niewielka - dom ma zaledwie 37 metrów kwadratowych i składa się z przedpokoju, łazienki, pokoju dziennego oraz kuchni. Koszt całej inwestycji to zaledwie nieco ponad 41 tysięcy złotych, co daje około 1110 złotych za metr kwadratowy. Jest to jednak konfiguracja droższa. Zupełnie podstawowa kosztuje około 900 złotych za metr. Według producenta, dom ma wytrzymać bez problemu minimum 175 lat i jest odporny na temperatury do -40 stopni Celsjusza.