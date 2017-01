Wieżowiec, który pochłania smog

Już wkrótce może powstać wysoki na 5 km wieżowiec, który będzie pochłaniał... smog. Nie, niestety nie w Krakowie.

Zdjęcie Czy taki wiezowiec kiedykolwiek powstanie? /materiały prasowe

Firma Arconic przedstawiła projekt wysokiego na 4,8 km drapacza chmur zbudowanego z materiałów, które albo już są dostępne na rynku, albo dopiero są w fazie rozwoju. Główną zaletą wieżowca mają być wysuwane balkony i pochłanianie niebezpiecznego dla zdrowia smogu.



Wieżowiec powstał jako część większej kampanii firmy znanej jako "Jetsonowie", która jest hołdem dla kreskówki z 1962 r., przedstawiającej wizję świata z 2062 r. Inżynierowie Arconic mieli za zadanie opracowanie technologii, które będą najbardziej przydatne za kilkadziesiąt lat.



Sherri McCleary, szefowa materiałów Arconic, przyznała, że jednym z najbardziej ekscytujących projektów jest EcoClean. Cóż to takiego? To specjalna powłoka, która zamontowana na fasadach budynków, pomaga im na oczyszczanie otaczającego powietrza. Po raz pierwszy zaprezentowano ją w 2011 r.



- Powłoka EcoClean jest bardziej estetyczna, łatwiejsza w konserwacji, a ponadto zmniejsza zawartość zanieczyszczeń powietrza wokół - powiedziała McCleary.

Zdjęcie Okna Bloomframe /materiały prasowe

Reklama

Technologia EcoClean działa z pomocą światła i pary wodnej, które są wykorzystywane w celu wytworzenia wolnych rodników, chroniących fasadę budynku. Końcowym efektem jest czystszy budynek i otaczające go powietrze.



Inną innowacją wieżowca przyszłości są okna Bloomframe. Dzięki ruchomym taflom szkła, okno jest w stanie zmienić się w mniej niż minutę z formy nieprzezroczystej na w pełni transparentną.



Technologie Arconic trafią na rynek w "najbliższej przyszłości", niewykluczone że w pierwszej kolejności do "wieżowca Jetsonów". Póki co jednak nie ma planów budowy niezwykłego drapacza chmur w jakimkolwiek miejscu na świecie, więc trudno uznać ten projekt za gotowy do realizacji.