Sztuczna rafa koralowa w pobliżu opery w Sydney

Naukowcy chcą zbudować sztuczną rafę koralową, tuż obok budynku Sydney Opera House.

Zdjęcie Sztuczne rafy koralowe powstaną w pobliżu opery w Sydney /© Glowimages

Sydney Opera House jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Australii, a wkrótce może stać się domem dla całego nowego podwodnego ekosystemu. A to dzięki ambitnym planom naukowców, którzy chcą zwiększyć bioróżnorodność tego obszaru morskiego.



- Uważamy, że inicjatywy takie jak sztuczna rafa, która zostanie zbudowana w pobliżu opery, mogą pomóc w przywróceniu naturalnych siedlisk morskich i zrównoważyć różnorodność biologiczną - powiedział David Booth z Uniwersytetu Technologicznego w Sydney.



Uczeni badali obecną bioróżnorodność tego obszaru od ponad dwóch lat i doszli do wniosku, że wyniki mogłyby być lepsze.



- Bioróżnorodność na pewno nie jest teraz w okropnym stanie - istnieje tam wiele gatunków, ale to nie znaczy, że wszystkie one radzą sobie tam dobrze - dodał Booth.



Sam projekt jest dość subtelny i zakłada stworzenie kilku poziomów złożoności, które będą w stanie pomieścić wiele różnych stworzeń. Chociaż projekt nie został jeszcze zaakceptowany, sztuczna rafa prawdopodobnie będzie miała kształt sferyczny lub sześcienny. Pojedyncze sztuczne koralowce mają mieć długość ponad 8 cm.