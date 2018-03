Siemens pracuję nad zero-emisyjnym pociągiem

Spółka Siemens i firma Ballard Power Systems Inc., kanadyjski producent ogniw paliwowych, planują wspólne badania nad rozwojem napędu opartego na ogniwach paliwowych do pociągu Mireo produkowanego przez Siemensa.

Zdjęcie Siemens Mireo /materiały prasowe

Dwie firmy mają zamiar wspólnie opracować nową generację ogniw paliwowych charakteryzujących się żywotnością i wysoką gęstością mocy jak również ulepszoną wydajnością.

Partnerem tego projektu jest uniwersytet w Aachen (Akwizgran). Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) będzie finansowało projekt Siemensa i RWTH Aachen sumą około 12 milionów euro jako część ministerialnego programu 'Narodowy Program Innowacji Technologii Wodorowej'. Program będzie koordynowany przez Narodową Organizację Technologii Wodorowej i Ogniw Paliwowych (NOW GmbH).

- Widzimy duży wzrost zapotrzebowania na bezemisyjną technologię opartą na ogniwach paliwowych. To odnosi się do sektorów transportu pasażerskiego i towarowego, pociągów, tramwajów, autobusów i ciężarówek - mówi Randy MacEwen, dyrektor i prezes zarządu w Ballard Power Systems.

- Nasza współpraca z Ballard stanowi kluczowy krok na drodze do eliminacji lokomotyw dieslowych i zastąpienia ich pojazdami zero-emisyjnymi w celu zapewnienia transportu zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska naturalnego w długiej perspektywie czasowej. Chcemy być w stanie oferować elastyczne rozwiązania kolejowe, które będą zależały od warunków lokalnych i możliwości technicznych, dla różnych rodzajów tras lokalnych - powiedziała Sabrina Soussan, prezes zarządu branży Mobility Siemens AG.

Celem długoterminowym tej współpracy jest opracowanie modułowego i skalowanego systemu trakcyjnego opartego na ogniwach paliwowych zintegrowanych z platformą pociągu Mireo. Dzięki takiemu systemowi, Mireo będzie w stanie działać w różnych systemach, z napędem akumulatorowym oraz na trasach z napowietrzną siecią trakcyjną, wspierany przez napęd wodorowy.

Nowy pociąg Mireo od Siemensa został specjalnie zaprojektowany do działania w różnych systemach i dlatego został wybrany do testów alternatywnych napędów. Dzięki wyjątkowo lekkiej konstrukcji, energooszczędnym podzespołom oraz elektrycznemu systemowi zarządzania, Mireo zużywa do 25% mniej energii w porównaniu do pociągów o podobnej liczbie miejsc dla pasażerów. Technologia ogniw paliwowych ma być gotowa do 2021 r., a jej adaptacja do innych platform będzie następnym etapem tego projektu.