Polski smart home wchodzi do sklepu Apple

Od 13 października produkty Fibaro są w ofercie Apple. Pierwszym urządzeniem jest Flood Sensor - inteligentny, bezprzewodowy czujnik, współpracujący z platformą HomeKit, który poinformuje użytkownika o możliwym zalaniu mieszkania. Wkrótce w Apple Store pojawią się kolejne produkty firmy. Początkowo oferta dostępna będzie dla mieszkańców 19 krajów Europy.

Zdjęcie Produkty Fibaro już dostępne w sklepie Apple /materiały prasowe

Od 13 października produkty Fibaro można nabywać za pośrednictwem oficjalnego sklepu Apple. Początkowo dostępne będą w 19 krajach: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Holandii, Belgii, Polsce, Portugalii, Norwegii, Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Irlandii, Luxemburgu oraz na Węgrzech.



Pierwszym urządzeniem, które poszerzy ofertę rozwiązań dla HomeKit jest Flood Sensor. Jest to dyskretny czujnik, który zaalarmuje użytkownika w przypadku zalania mieszkania. Flood Sensor może działać samodzielnie, uruchamiając intensywny dźwięk alarmowy po wykryciu wody lub jako element Apple HomeKit, wysyłając powiadomienia bezpośrednio na telefon. W ten sposób, czujnik połączony z elektrozaworem jest w stanie uratować nasz dom przed zalaniem, gdy my jesteśmy np. na wakacjach. Urządzenie jest też wyposażone w specjalne teleskopowe sondy, które zapewniają mu pewny kontakt z powierzchnią oraz czujnik temperatury. Jego cena wynosi 69,99 Euro (299 zł).



Fibaro to jedyna polska firma, która w tej chwili obecna jest w oficjalnym sklepie Apple. Dodatkowo, Flood Sensor to pierwszy czujnik zalania dostępny w ofercie rozwiązań dla HomeKit.



- Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasze produkty będą dostępne w oficjalnym sklepie Apple. To dla nas potwierdzenie, że rozwiązania, które oferujemy są na najwyższym poziomie i mogą spełniać wymagania takich firm jak Apple. Już teraz jesteśmy obecni na 110 rynkach. Myślę, że włączenie się w oficjalne kanały sprzedaży Apple jeszcze bardziej umocni naszą globalną pozycję - powiedział Krzysztof Banasiak, członek zarządu ds. rozwoju portfela produktów.



Rozwiązania HomeKit pozwalają użytkownikom produktów Apple na szybkie, bezpieczne i łatwe zarządzanie domem. Ich konfiguracja jest bardzo prosta i może odbywać się za pomocą wbudowanej aplikacji Dom lub przy użyciu dedykowanej aplikacji Fibaro. Dodatkowo, korzystając z Apple TV (wymagany tvOS 10 lub wyższy) lub pozostawionego w domu iPada (wymagany iOS 10 lub wyższy) możemy za pomocą czujników sprawdzać co się dzieje w naszym domu z każdego miejsca na świecie. HomeKit ma również pełne wsparcie asystenta głosowego – Siri.



Fibaro to producent rozwiązań smart home, który w swojej ofercie od roku posiada produkty współpracujące z platformą Apple HomeKit. Do tej pory, wśród nich znalazło się już 5 produktów: Flood Sensor (czujnik zalania), Motion Sensor (czujnik ruchu), Door/Window Sensor (czujnik otwarcia drzwi lub okna), CO Sensor (czujnik czadu) oraz Single Switch (inteligentny włącznik). W tym roku, na berlińskich targach IFA producent poinformował, że wkrótce oferta ta zostanie poszerzona o 2 kolejne urządzenia: Wall Plug (inteligentne gniazdko) i The Button (fizyczny włącznik sekwencji).