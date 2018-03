Pierwszy hotel w Europie kontrolowany smartfonem gościa

40 pokoi w 4-gwiazdkowym KViHotel, kontrolowanym przy użyciu aplikacji TMRW Hotels, wykorzystuje technologiczne innowacyjne. Dzięki aplikacji, hotel dosłownie oddaje kontrolę w ręce gości, od czasu dokonania rezerwacji do momentu opuszczenia hotelu. Oprogramowanie może być wykorzystywane zarówno w nowych, jak i w już funkcjonujących hotelach. Aplikacja w tej chwili oczekuje na przyznanie patentu.

Zdjęcie KViHotel /materiały prasowe

Po dwóch latach rozwijania technologii i prac programistycznych, pierwszy hotel w Europie, 4-gwiazdkowy KViHotel kontrolowany w pełni poprzez smartfona, został udostępniony gościom w Budapeszcie. KViHotel (Key Vision, pochodzący od "Vision for the Future" - wizja przyszłości) jest położony przy ulicy Nyár 32, w dzielnicy 7. i funkcjonuje praktycznie bez obsługi hotelowej dzięki aplikacji TMRW Hotels. Prawie wszystkie usługi są zarządzane bezpośrednio przez gości przy użyciu ich własnych urządzeń mobilnych. To unikalne rozwiązanie zarówno dla podróżujących w celach prywatnych, jak i biznesowych.



Dzięki aplikacji TMRW Hotels, dostępnej zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOSem, hotelowi goście mogą obsługiwać praktycznie wszystkie usługi za pomocą jednego przycisku: rezerwować pokoje, rejestrować się w hotelu bez kolejki nawet na 48 godzin przed przyjazdem, wybrać piętro, na którym będą nocować czy konkretny pokój.



Dzięki wykorzystaniu połączenia Bluetooth smartfon osoby podróżującej stanowi jednocześnie klucz do hotelowego pokoju, a w przypadku późnego przybycia do hotelu również do wejścia głównego do hotelu. Aplikacja umożliwia również ustawienie temperatury w pokoju, nawet z odległości 10 000 km.



Dodatkowa usługa sprzątania oraz prośba "Nie przeszkadzać" czy zamówienie taksówki również mogą zostać ustawione zdalnie. Płatność jest dokonywana w aplikacji, a cały proces można stale monitorować - rachunek zostaje przesłany do aplikacji i na podany adres e-mail. Przy opuszczaniu hotelu również nie jest potrzebna obsługa hotelowa, co skraca procedurę wymeldowania. Płatności kartą (a wkrótce przez PayPal) są równie bezpieczne i wygodne.



Aby móc dokonywać powyższych czynności hotel udostępnia bezpłatne WiFi. Wsparcie techniczne jest zapewnione 24 godziny na dobę - niezależnie od miejsca pobytu gościa - poprzez media społecznościowe: Facebook, Messenger, Whatsapp, Skype, iMessage etc. Dodatkowa pomoc jest dostępna także poprzez infolinię. Tam, gdzie wymagają tego lokalne regulacje, aplikacja może wymagać podania danych osobowych, skanu paszportu lub dowodu czy elektronicznego podpisu potrzebnego przy opuszczaniu hotelu. Proces odbywa się przy zachowaniu zasad ochrony danych osobowych.

Zdjęcie KViHotel / materiały prasowe

Reklama

Aplikacja TMRW znacząco upraszcza hotelowe obowiązki: personel sprzątający otrzymuje listę zadań bezpośrednio na swoje smartfony, a system przypisuje zadania poprzez specjalny algorytm. Pokój, do którego przyjeżdża danego dnia gość, otrzymuje wysoki priorytet, a kiedy go opuszcza od razu jest sprzątany dzięki natychmiastowemu powiadomieniu w systemie. Nowo przybyły gość otrzymuje powiadomienie o możliwości wprowadzenia się jak tylko pokój jest gotowy.



Wnętrza KViHotel zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami. W pokojach dominują antracyt i żółć oraz błękit z zielenią. Goście mogą rezerwować trzy rodzaje pokoi o powierzchni od 18 do 36 mkw: superior, deluxe i junior. Wyjątkowy wystrój pokoi stanowi trójwarstwowa szklana ściana tworząca przestrzenną iluminację. Trzy pokoje na poziomie tarasu mają widok na dziedziniec. Dodatkową atrakcję "zawiera" tylne malowanie fasady budynku widoczne z tarasu: przy użyciu aplikacji LARA AR, ściana ożywa i wyświetla się na niej film wyjaśniający zasady działania aplikacji TMRW Hotels.



Twórcy aplikacji TMRW Hotels i inwestor KViHotel należą do tej samej Grupy, dzięki czemu kolejne wersje aplikacji TMRW będą opracowywane w oparciu o doświadczenia z pierwszej ręki. Dzięki temu, że hotel zatrudnia maksymalnie 15 osób, goście KViHotel mogą cieszyć się wyższym komfortem i wyjątkowymi doświadczeniami w tej samej cenie, którą by zapłacili za przeciętny pokój hotelowy w Budapeszcie. Do wydajnego operowania hotelem potrzebna jest mniejsza liczba pracowników, co sprawia, że aplikacja hotelowa TMRW to rozwiązanie odpowiadające na problemy z zatrudnieniem, które można zaobserwować w branży turystycznej. Innowacyjne rozwiązanie pozwala także zredukować negatywny wpływ na środowisko, ponieważ szeroka cyfryzacja hotelu ogranicza zużycie papieru praktycznie do zera.