Pierwsza duża przybrzeżna farma wiatrowa wkrótce w USA

W Stanach Zjednoczonych wkrótce powstanie pierwsza przybrzeżna farma wiatrowa na Zachodnim Wybrzeżu.

Zdjęcie Chiny mają swoje przybrzeżne elektrownie wiatrowe (na zdjęciu), teraz kolej na USA /123RF/PICSEL

Pierwsza duża przybrzeżna farma wiatrowa w Stanach Zjednoczonych będzie zlokalizowana ok. 22 km od brzegu Massachusetts. Farma wiatrowa Vineyard będzie w stanie wyprodukować 800 MW (megawatów) energii, czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba do zasilenia pół miliona domów. To dopiero początek, bo stan Massachusetts chce mieć w swoim regionie do 2027 r. przybrzeżne farmy wiatrowe produkujące łacznie 1,6 GW energii.



"To zredukuje emisję dwutlenku węgla w Masachusetts o ponad 1,6 mln ton rocznie, co jest równoznaczne z usunięciem 325 000 samochodów z dróg państwowych" - czytamy w oświadczeniu.



W Rhode Island także ma powstać przybrzeżna farma wiatrowa, tyle że mogąca wyprodukować 400 MW energii. Farma wiatrowa Vineyard ma zacząć pracę na początku 2021 r.



Przybrzeżne farmy wiatrowe stały się trendem w Europie. W 2017 r. uruchomiono łącznie elektrownie produkujące ponad 3000 MW energii. W Stanach Zjednoczonych jest znacznie gorzej. Całkowita moc elektrowni wiatrowych w całym kraju wynosi zaledwie 30 MW. Wkrótce to się zmieni.