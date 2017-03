Philips Lighting - światło kluczem do inteligentnego miasta

W wypracowanej przez ekspertów Philips Lighting wizji inteligentnego miasta 2030 udowadniają oni, że przyszłość aglomeracji zaczyna się od inteligentnego oświetlenia.

Zdjęcie . /materiały prasowe

Infrastruktura oświetleniowa jest obecna wszędzie tam, gdzie ludzie mieszkają, pracują, bawią się i wypoczywają. Szacuje się, że do 2030 roku zainstalowanych będzie na świecie blisko 70 miliardów lamp LED[1]. Ze względu na gęste pokrycie powierzchni miast infrastrukturą oświetleniową, będzie ona nośnikiem do zbierania danych z milionów urządzeń, takich jak: pojazdy autonomiczne, inteligentne, przystanki, urządzenia pomiaru ruchu czy zanieczyszczeń. Połączenie ich wspólnym systemem zarządzania daje ogromny potencjał, który można wykorzystać na wiele sposobów.

Philips Lighting tworzy podstawy tego, co niektórym wydaje się być bliżej nieokreśloną przyszłością. Systemy oświetleniowe LED oraz aplikacje do zarządzania nimi to technologia już sprawdzona w praktyce na wielu projektach. Rozwiązania ułatwiające życie mieszkańcom miast powstają w takich aglomeracjach jak Los Angeles, Londyn i Dżakarta, ale również w Polsce,, np. w Szczecinie i Białowieży.

"Budowanie infrastruktury inteligentnego miasta warto zacząć od stworzenia kompleksowego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym, będącego jednocześnie nośnikiem danych umożliwiających zbieranie i dystrybucję informacji, które potem pozostawiają pole do popisu nowym technologiom komunikacyjnym. Kolejnym krokiem jest stworzenie interaktywnej przestrzeni publicznej, w której odpowiednie zastosowania oświetlenia w połączeniu z nowoczesnymi technologiami stworzą przyjazne dla mieszkańców miejsca i aktywują lokalny biznes." - mówi Bogdan Rogala, General Manager Philips Lighting CEE.

Inteligentne oświetlenie ulic

Wymiana tradycyjnego oświetlenia miejskiego na LED niesie za sobą oszczędności rzędu nawet do 70%. Inteligentna infrastruktura miejska to także nowe możliwości. Połączone wspólnym systemem zarządzania czujniki zbierające i przetwarzające dane, są w stanie dostarczyć informacji dotyczących natężenia ruchu, jakości powietrza, czy ilości dostępnych miejsc parkingowych. Tworzy to podstawy do wprowadzenia np. bezpiecznych pojazdów autonomicznych, mogących poprzez latarnie miejskie analizować i odpowiadać na zagrożenia w czasie rzeczywistym.

· Miasto Szczecin, wraz z Philips Lighting, wymieniło blisko 5 000 lamp w centrum miasta na wydajne energetycznie oświetlenie LED. Przyniosło to oszczędność 1,5 mln złotych rocznie oraz redukcję emisji dwutlenku węgla o 2 700 ton w skali roku. Możliwość kontrolowania kąta nachylenia lamp wpływa na bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych, a użyte oprawy sprawiają, że miasto można podziwiać również nocą dzięki trzykrotnie lepszemu oddawaniu barw w porównaniu do poprzednio zastosowanych lamp.

· Ważnym elementem inteligentnego miasta są również inteligentne przejścia dla pieszych, które charakteryzują wydajne i energooszczędne oprawy LED współpracujące z czujnikami zwiększającymi natężenie światła po wykryciu pieszych na przejściu. Kierowcy z daleka widzą markery świetlne, nakazujące zachowanie szczególnej ostrożności.

Zdjęcie . / materiały prasowe

Interaktywne przestrzenie publiczne

Napływająca do miast ludność sprawi, że trzeba będzie zmierzyć się z brakiem miejsca. Rozwiązania tego problemu są dwa - jednym z nich jest tworzenie miejsc publicznych pod ziemią, gdzie dzięki specjalnym lampom LED można imitować światło dzienne, a dzięki przetwarzaniu danych pozycyjnych, kawę mogą podawać drony. Innym rozwiązaniem są inteligentne wieżowce, potrafiące zmieniać się w zależności od potrzeb.

Interaktywne przestrzenie publiczne powinny być opracowywane w odniesieniu do istniejących dróg oraz budynków historycznych, biorąc jednak pod uwagę wzrost jakości przestrzeni publicznej. Często rodzi to potrzebę zastosowania innowacyjnych rozwiązań takich jak interaktywne ulice, gdzie dynamiczne światła i efekty dźwiękowe są wykorzystywane do tworzenia realistycznego doświadczenia zachodzących zdarzeń dla odwiedzających miasto w pobliżu rejonu zdarzenia. Kombinacja interaktywnego kolorowego światła LED, efektów dźwiękowych, ale także dodanie roślinności, pobudza zmysły gości, sprawia wrażenie przyjaznego im miasta, a także jest przyjemnym doświadczeniem. W końcu taka adaptacja przestrzeni publicznej przyczyni się do rewitalizacji miasta, wysokiego poziomu usług i atrakcyjniejszego otoczenia zarówno dla mieszkańców, jak i gości.

· Philips Lighting odpowiedzialny był za instalację oświetlenia zewnętrznego w wieżowcu Warsaw Spire. Interaktywne i dynamiczne powierzchnie świetlne na Warsaw Spire są częścią idei, by budynki otwierać na miasto i ludzi. Na elewacji Warsaw Spire pojawia się więc nie tylko napis "Kocham Warszawę", ale i inne przekazy, ważne dla miasta i jego mieszkańców. Na przykład podczas Euro 2016 prezentowane były wyniki meczów. Dzięki iluminacji budynek żyje tym, czym żyje miasto, będzie można również wykorzystywać ją w ramach kampanii CSR. To znakomity nośnik dialogu z mieszkańcami.

Przyszłość inteligentnych miast zawiera się więc w trzech krokach:

· Wdrożeniu systemow oświetlenia opartego na technologii LED;

· Zastosowaniu zaawansowanych systemów sterowania oświetleniem;

· Wdrożeniu zintegrowanej platformy zarządzania miastem.

Dzięki ich umiejętnemu połączeniu za dekadę będziemy mieszkańcami miast bezpieczniejszych oraz lepiej dbających o środowisko, poprzez dostarczanie energooszczędnego światła wysokiej jakości. Dodatkowym atutem będzie poprawa jakości życia, zwiększenie wydajności miast i tym samym produktywności mieszkańców dzięki światłu, które łączy ludzi, miejsca, aplikacje i urządzenia.