Nowy stadion Chelsea dostał zielone światło

Klub piłkarski Chelsea Londyn, który pewnie kroczy po tytuł Mistrza Anglii, od dłuższego czasu planuje przenieść się na nowy stadion. Wszystko wygląda na to, że budowa spektakularnego obiektu wkrótce się rozpocznie, bo warty 500 mln funtów projekt dostał zielone światło od Burmistrza Londynu.

Zdjęcie Nowy stadion Chelsea pomieści 60 000 widzów, będzie gotowy na start sezonu 2021/22 /materiały prasowe

Nowy stadion Chelsea będzie w stanie pomieścić nie 41 600 widzów jak do tej pory, a 60 000 kibiców. Będzie bezpośrednio połączony ze stacją metra przy Fulham Broadway.



Stadion został zaprojektowany przez biuro architektoniczne Herzon & de Meuron, które stworzyło już takie obiekty sportowe jak Stadion Narodowy w Pekinie (Ptasie Gniazdo) oraz Alianz Arena, czyli stadion domowy Bayernu Monachium. Nowy stadion ma być gotowy na start sezonu 2021/22. Oznacza to, że Chelsea musi znaleźć swój nowy obiekt domowy na najbliższe trzy lata. Naturalnym kandydatem jest Wembley, ale w przyszłym sezonie będzie grała tam drużyna Tottenhamu, której nowy stadion jest już na ukończeniu.



- Londyn jest jednym z największych na świecie centrów sportowych i jestem zachwycony faktem, że wkrótce zobaczymy nowy stadion Chelsea. Jestem pewien, że będzie on klejnotem w koronie Londynu i zainteresuje zarówno kibiców miejscowych, jak i przyjezdnych z całego świata - powiedział Burmistrz Londynu, Sadiq Khan.



Nowy stadion Chelsea, który powstanie w miejscu obecnego obiektu Stamford Bridge, będzie niezwykły z kilku powodów. W projekcie architekci zastosowali 264 ceglane przęsła okalające budynek umożliwiające odciążenie dachu. Dzięki temu, obiekt będzie mógł pomieścić więcej kibiców. Do zabudowy fasady zostaną użyte ceglane filary, które będą korespondować z okoliczną zabudową.



Projekt stadionu Herzon & de Meuron osobiście poparł rosyjski miliarder Roman Abramowicz, który jest właścicielem klubu Chelsea.