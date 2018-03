Najoszczędniejsza sygnalizacja świetlna na świecie

Nowości w transporcie drogowym: Inżynierowie z firmy Siemens zredukowali pobór energii konsumowany przez sygnalizację uliczną do zaledwie 1-2 watów. Dzięki nowej technologii, typowe skrzyżowanie z lampami żarówkowymi i około 55 sygnalizatorami świetlnymi (czerwony-żółty-zielony) pozwala uniknąć emisji ponad 6 ton szkodliwego dwutlenku węgla rocznie.

Zdjęcie Technologia jednego wata może zrewolucjonizować nasze miasta /materiały prasowe

Pierwsze elektryczne światła drogowe zostały uruchomione 5 sierpnia 1014 roku - był to przełom w organizacji ruchu drogowego. Obecnie, ciężko wyobrazić sobie świat bez czerwono-żółto-zielonych sygnalizatorów. Dzięki "jednowatowej technologii" może dojść do kolejnego przełomu.



Uczestnicy Konferencji Klimatycznej w Paryżu w 2015 roku zobowiązali się do ograniczenia efektów globalnego ocieplenia o maksymalnie dwa stopnie. Aby osiągnąć ten cel, potrzebne są energetycznie wydajne i innowacyjne rozwiązania dla ruchu ulicznego. Siemens chce ograniczyć konsumpcje energii na ponad 60 000 skrzyżowań w południowych Niemczech. Przy poborze energii wynoszącym 1-2 waty na jeden sygnalizator, na typowym skrzyżowaniu można zaoszczędzić około 1600 kWh (kilowatogodzin) rocznie. Dla porównania, typowa kawalerka konsumuje około 1000 kWh rocznie.



Reklama

Gdy standardowe LED-y zastąpimy rozwiązaniami jednowatowej technologii, duże miasta, takie jak Berlin, mogą uniknąć emisji około 2000 ton dwutlenku węgla o zaoszczędzić około 500 000 euro rachunków za prąd rocznie. Jeżeli światła nowej generacji nie zostaną zainstalowane, Berlin musiałby zasadzić około 2000 drzew liściastych każdego roku, aby zrekompensować emisję CO 2 . Żywotność typowej 12-watowej żarówki wynosi ponad dziesięć lat. Aby zrównoważyć szkodliwą emisję skrzyżowań z konwencjonalnymi światłami, należałoby zasadzić las z 20 000 drzew. W miastach gdzie wciąż stosuje się żarówki starego typu zamiast świateł LED-owych, oszczędności są jeszcze większe. Koszt wyposażenia typowego skrzyżowania w jednowatową technologię zwraca się już po 5 latach.



W ruchu ulicznym bezpieczeństwo to priorytet. Światła uliczne to pierwszy czynnik zapewniający bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi. Nie może być takiej sytuacji, w której przecinające się pasy ruchu dostają zielone światło w tym samy czasie. Aby taka sytuacja nie miała miejsca, Siemens jest pierwszym producentem na świecie, który zadbał o monitoring nie tylko napięcia i natężenia lecz również specjalnie zaprojektowanych czujników fotoelektrycznych, sprawdzających czy dane światło się świeci. Dzięki temu wielopoziomowemu rozwiązaniu, jednowatowe światła mają najwyższy poziom bezpieczeństwa na świecie, jeżeli chodzi o ruch uliczny (SIL 3).



Zwiększony udział źródeł odnawialnych skutkuje zwiększonymi wahaniami dostaw prądu. W starych systemach sygnalizacyjnych, wahania częstotliwości i napięcia były przekazywane bezpośrednio do sygnalizacji, powodując, w najgorszym wypadku, przerwanie pracy świateł. Jeżeli chodzi o jednowatową technologię, źródło poboru mocy jest oddzielone od urządzenia. Obwód przechodzi przez specjalną skrzynkę rozdzielczą, która działa jak pewnego rodzaju bufor miedzy siecią miejską i światłami, eliminując fluktuacje. Jednowatowa technologia w połączeniu z zoptymalizowanym systemem zarządzania ciepłem sygnalizatorów LED-owych sprawia, że cały system jest bardziej solidny i niezawodny.



Oprócz redukcji kosztów, jednowatowe światła charakteryzują się mniejszymi kosztami serwisowania, dzięki cyfrowym sterownikom LED. Monitoring świateł odbywa się nieustannie. Możliwe, że w przyszłości będzie można przewidywać awarie świateł i wprowadzić system serwisowania prewencyjnego, tym samym redukując ryzyko chaosu komunikacyjnego spowodowanego awarią świateł ulicznych w czasie godzin szczytu.