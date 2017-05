Kalifornia bije rekordy wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych

​Kalifornia pobiła kolejny rekord. Ponad 80 proc. energii w tym stanie USA pochodzi ze źródeł odnawialnych.

13 maja 2017 r. Kalifornia pobiła kolejny rekord energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł, ponieważ największa sieć energetyczna kontrolowana przez California Independent System Operator (CISO) uzyskała wartość 67,2 proc. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem elektrowni wodnych i paneli słonecznych na dachach. Po dodaniu do rachunku elektrowni wodnych i paneli słonecznych wspomniana wartość wzrasta do poziomu 80,7 proc. CISO kontroluje 80 proc. sieci energetycznej stanu Kalifornia.



Rok 2017 będzie najprawdopodobniej rekordowym dla odnawialnych źródeł energii w Kalifornii. 16 maja bieżącego roku osiągnięto nowy rekord wytwarzania energii wiatrowej, która wzrosła do 4985 megawatów.



- To będzie dynamiczny rok dla rekordów. Szczególnie, że rekordy bite przez panele słoneczne działają jak domino. Fakt, że sieć może obsługiwać 67 proc. energii odnawialnej z wielu źródeł to świetna wiadomość, ukazująca potencjał, jakim dysponujemy - powiedział Steven Greenlee, rzecznik CISO.



Chociaż Kalifornia jest liderem USA pod kątem wykorzystania źródeł energii odnawialnej, inne stany i miasta starają się doskoczyć do jej poziomu. W 2035 r. Atlanta ma w 100 proc. korzystać ze źródeł energii odnawialnej. Z kolei do 2025 r. Chicago będzie zasilać wszystkie budynki w mieście energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Las Vegas jest w 100 proc. zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a do 2040 r. cała Nevada ma czerpać 80 proc. swojej energii z tych źródeł.



Eksperci przewidują, że wschodnie Stany Zjednoczone do 2025 r. mogą wykorzystywać aż 13 proc. energii ze źródeł odnawialnych.