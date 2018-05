Innowacyjny system wynajmu krótkoterminowego homeit już w Polsce

Zdjęcie System homeit pozwala na dostęp do mieszkania z poziomu smartfona /materiały prasowe

Rekordowy ruch turystyczny stymuluje rozwój rynku najmu krótkoterminowego - w 2017 r. do Polski przyjechało ok. 20 mln gości z zagranicy. Poza rosnącą liczbą odwiedzających Polskę za główny czynnik wpływający na rozwój branży turystycznej i wynajmu krótkoterminowego uznaje się wzrost zainteresowania rozwiązaniami z dziedziny sharing economy. Innowacyjny system homeit rozbudowuje narzędzia oferowane dotychczas przez Airbnb, czyniąc całą operację jeszcze prostszą i bardziej funkcjonalną.



Rozwiązania modelu ekonomii współdzielenia to zdaniem specjalistów jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, która obok dynamicznie postępującej cyfryzacji społeczeństwa zmienia oblicze współczesnego świata. Innowacja, wygoda użytkowania, dostępność, ale i bezpieczeństwo - przed tymi wyzwaniami stoją dzisiaj technologiczne firmy, coraz śmielej wkraczając z ofertą rewolucyjnej jakości na nowe rynki. Jedną z nich jest portugalski homeit, który odmienia charakter branży turystycznej i krótkoterminowego wynajmu lokali. Wszystko to w myśl filozofii twórców stawiającej na wygodę oraz oszczędność czasu - zarówno dla wynajmujących, jak i lokatorów.



Dlaczego Portugalczycy zaufali właśnie homeit? W świetle stałego wzrostu udziału turystyki w krajowej gospodarce oraz rosnących potrzeb turystów, którzy coraz chętniej rezygnują z tradycyjnych form czasowego zakwaterowania, firma oferuje prostą aplikację łączącą trendy z wysoko rozwiniętą funkcjonalnością. Mobilne rozwiązanie pozwala właścicielowi na stworzenie własnego unikalnego klucza elektronicznego, za pośrednictwem którego cyfrowo umożliwi najemcom dostęp do lokalu. Turysta otworzy mieszkanie, korzystając z dedykowanej aplikacji, wpisania kombinacji cyfr na zainstalowanej obok klawiaturze lub prostego SMS-a. Po upływie terminu wynajmu wygenerowany kod automatycznie przestanie działać, a globtroter będzie mógł kontynuować swoją przygodę w momencie zamknięcia za sobą drzwi. To prawdziwa innowacja, której do tej pory nie wykorzystywano na tak szeroką skalę.



- Homeit to nowoczesna aplikacja, która łączy potrzeby turystów i wynajmujących. Dla pierwszych to znaczna oszczędność czasu, możliwość zameldowania czy wymeldowaniu o dowolnej porze, bez konieczności aranżowania niepotrzebnych już wizyt z właścicielem mieszkania. Zarządzający nieruchomością z pewnością ucieszą się zaś z eliminacji ryzyka dorobienia kluczy do mieszkania oraz spersonalizowanego panelu sterowania gospodarza, który skontroluje wszystkie wynajmowane lokale - powiedział Patryk Rutkowski, Country Manager w Polsce.



Czy to innowacyjne rozwiązanie ma szansę przyjąć się również nad Wisłą? Zeszłoroczne badanie CBOS mówi, że już ponad połowa Polaków korzysta ze smartfonów, a co piąty aktywnie używa ich do rezerwacji hotelu lub kupna biletów. Na ich potrzeby może odpowiedzieć właśnie oparty o publiczny interfejs programowania aplikacji homeit, który łatwo zintegrować z systemem do zarządzania rezerwacjami, w pełni automatyzując proces tworzenia i wydawania kluczy. Wygodę platformy docenią zarówno turyści, jak i właściciele mieszkania. Zdalny panel sterowania umożliwiający kontrolę nad nawet kilkunastoma lokalami jednocześnie to eliminacja niebezpieczeństw wynikających z przekazywania tradycyjnego klucza oraz oszczędność czasu.

W przeciwieństwie do możliwości dostępnych dotychczas, homeit rozwiązuje wszystkie potencjalne trudności logistyczne wynikające z konieczności organizacji przynajmniej dwóch spotkań między wynajmującym a najemcą. Aplikacja systemu to pożegnanie z problemem obustronnych spóźnień czy niedogodnych pór zakwaterowania. Ponadto homeit jest zintegrowany z większością zamków i domofonów, otwierając nie tylko drzwi do samego lokalu, ale i do budynku, w którym się znajduje. To funkcja, która wyróżnia portugalską firmę spośród konkurencyjnych ofert na rynku. Wszystkie te walory pozwalają na osiągnięcie dodatkowego efektu, jakim jest zwiększenie atrakcyjności mieszkań, a dobrze oceniane przez gości lokale są lepiej pozycjonowane na stronach takich jak Airbnb.

Zarówno użytkownicy, jak i twórcy oprogramowania zgodnie twierdzą, że platforma stanowi nową jakość w branży. Mobilne rozwiązanie podbiło rynek portugalski, rośnie także liczba zadowolonych klientów w innych krajach, np. we Włoszech czy Hiszpanii. homeit postawił więc na inny rozwojowy turystycznie rynek - Polskę - wierząc, że przekona do siebie również Polaków.