Hyperloop Hotel - hotel i środek transportu w jednym

Tylko kwestią czasu jest, zanim zaczniemy przemieszczać się na duże odległości za pomocą Hyperloop. Najnowszy projekt zwany Hyperloop Hotel idzie krok dalej i sugeruje, że nieliczni będą to robić w bardzo luksusowych warunkach.

Kiedy podróżujemy do innego miasta, poza biletem pociągowym, autobusowym lub samolotowym, zwykle musimy wykupić kilka noclegów w hotelach. To podwyższa koszty całej wyprawy. Brandan Siebrecht, absolwent architektury na Uniwersytecie Newada w Las Vegas, ma zamiar połączyć wszystkie wymienione składniki w jedno doświadczenie.



Hyperloop Hotel to projekt, który będzie cechował się systemem tranzytowym i 13 hotelami rozlokowanymi w różnych miastach na terenie Stanów Zjednoczonych. Siebrecht jest laureatem tegorocznej nagrody Radical Innovation Award, konkursu, który scala najlepsze projekty hotelowe. W czerwcu niezależne jury wybrało Hyperloop Hotel jako jednego z dwóch finalistów spośród 65 zgłoszeń z 24 krajów.



Futurystyczna koncepcja wyeliminowałaby konieczność zakupu oddzielnych biletów tranzytowych między większością amerykańskich miast. W grę wchodzi 13 miejsc: Seattle, Portland, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Denver, Santa Fe, Austin, Chicago, Nashville, Waszyngton, Nowy Jork i Boston. Te miasta mają być połączone siecią Hyperloop.



Projekt został zainspirowany przez DevLoop, prawdziwy tor testowy dla Hyperloop One rozwijany na północ od Las Vegas. Koncepcja Hyperloop po raz pierwszy została zaproponowana przez Elona Muska w 2013 r. jako tani i energooszczędny środek transportu, szybszy od samolotu. Pierwszy funkcjonalny Hyperloop ma działać przed końcem 2020 r.

Za stałą opłatę w wysokości 1200 dol., goście Hyperloop Hotel będą mogli szybko przemieszczać się między siecią miast, nawet nie wychodząc z hotelowego pokoju. Jak na razie nie oszacowano, ile miałaby kosztować jedna noc w Hyperloop Hotel.



- Goście będą mogli podróżować do dowolnego miejsca w obrębie miast połączonych siecią, a nawet odwiedzić wiele miejsc w ciągu jednego dnia - powiedział Siebrecht.



Każdy z modułów Hyperloop Hotel byłby w pełni luksusowy - wyposażony w biuro, salon z telewizorem, sypialnię i łazienkę. Na razie nie ma klarownych planów na lokalizację pierwszego Hyperloop Hotel, bo odpowiednia technologia nie istnieje. Siebrecht uważa, że budowa Hyperloop Hotel byłaby możliwa w ciągu najbliższych 5-10 lat.