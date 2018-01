GPS w budynkach już działa!

Amadeus Ventures inwestuje w start-up Situm - twórcę technologii GPS wewnątrz budynków, takich jak lotniska, dworce i centra konferencyjne.

Zdjęcie GPS w budynkach to nie fikcja - ta technologia już działa

Kto z nas nigdy nie czuł się zagubiony na zagranicznym lotnisku, w wielkim kompleksie konferencyjnym lub na zatłoczonym międzynarodowym dworcu kolejowym? Oznakowanie nie zawsze jest pomocne, często trudno jest znaleźć kogoś z obsługi lub osobę, która udzieli nam wskazówek jak trafić w konkretne miejsce.

Nawigacja wewnątrz budynków - swego rodzaju "GPS w budynkach" - ograniczała się do niedawna do znaków fizycznych, ludzi i wielkoformatowych map. Teraz pojawia się kolejna możliwość. Dzięki rozwiązaniu Situm podróżny lub gość ma do dyspozycji osobistego asystenta nawigacyjnego na własnym smartfonie lub tablecie. Niezależnie od tego, czy chce dotrzeć na czas do bramki na lotnisku, szybko znaleźć sesję panelową, na której występuje, czy w ostatniej chwili zdążyć na pociąg, może czuć się pewnie, wiedząc, że nie zgubi się po drodze.



Hiszpański start-up Situm udostępnia usługi pozycjonowania, śledzenia i nawigacji wewnątrz budynków do wielu zastosowań. Rozwiązanie firmy może na przykład poprowadzić gości po dużym budynku, wskazać w nagłych przypadkach lokalizację pracowników ochrony lub śledzić poruszające się obiekty w fabrykach. Situm to najnowszy start-up, w który inwestuje Amadeus Ventures. Technologia zapewnia dokładną lokalizację (do 1 metra) - Wykorzystano ją już w tysiącach obiektów na całym świecie.



System pozycjonowania wewnątrz budynków Situm stosuje unikatowy algorytm lokalizacji, który potrafi wykorzystać razem wszystkie dostępne w smartfonach czujniki (np. Wi-Fi, magnetometr, Bluetooth Low Energy i przewidywanie ruchów użytkownika na podstawie czujników inercyjnych). Globalne systemy nawigacji satelitarnej (GPS) często nie działają wewnątrz budynków, ponieważ mikrofale używane przez GPS do określania lokalizacji są wygaszane i rozpraszane przez dachy, ściany i inne obiekty.



Podróżni mogą pobrać aplikację wykorzystującą technologię pozycjonowania wewnątrz budynków Situm do nawigowania po lotniskach, dworcach kolejowych, muzeach lub galeriach. Zarządcom lotnisk, stacji kolejowych, centrów konferencyjnych lub hoteli Situm umożliwia natomiast podgląd ruchu personelu w czasie rzeczywistym i lepsze rozmieszczenie pracowników i zasobów w celu usprawnienia przepływu pasażerów. Pozwala też poprawić ochronę i zoptymalizować analizy pod kątem geo-marketingu i kierowania do odbiorców treści dostosowanej do ich lokalizacji.



Fundusz Amadeus Ventures zainwestował w Situm wspólnie z firmami Unirisco i Xesgalicia. Amadeus Ventures, jednostka inwestycyjna grupy Amadeus IT, inwestuje w start-upy z pogranicza turystyki i technologii. Działa od 2014 r., a Situm jest najnowszym elementem portfela obejmującego już takie start-upy jak Avuxi, Betterez, Bluesmart, BookingPal, Flyr i Yapta. Fundusz Amadeus Ventures zainwestował też w firmę Cabify i z powodzeniem zakończył tę inwestycję w 2015 r.