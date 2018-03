Domy z drukarki 3D za 14 000 zł. Do zbudowania w 24 godziny

​Okazuje się, że w niecałe 24 godziny można wyprodukować dom z drukarki 3D za jedyne 4000 dol, czyli niecałe 14 000 zł.

Zdjęcie ICON chce budować domy z drukarki 3D za 14 000 zł /materiały promocyjne

Brak tanich mieszkań to coraz poważniejszy problem na całym świecie. Mikromieszkania z prefabrykatów czy modułów to tylko niektóre z potencjalnych rozwiązań. A jeszcze bardziej radykalny pomysł ma amerykański start-up ICON. Firma chce produkować niedrogie domy o powierzchni 60 m2, wykonane dzięki technologii druku 3D w niecałych 24 godzin.



Przedstawiciele ICON na festiwalu SXSW w Austin pokazali nawet prototyp takiego domu, który spełnia wszystkie standardy budowlane.



Wyprodukowanie prototypu kosztowało ok. 10 000 dol., ale docelowo koszty mają zostać obniżone do 3500-4000 dol. Domy mają powstawać w Salwadorze. ICON zamówił 100 takich domów, choć ich liczba może ulec zwiększeniu.

Zdjęcie Domy z drukarki 3D to przyszłość / materiały promocyjne

W domu z drukarki 3D znajdziemy salon, łazienkę, sypialnię i werandę. Jedynym elementem wyposażenia, który nie pochodzi z drukarki 3D jest dach.



Firma ICON korzysta z ogromnej drukarki Vulcan, która warstwa po warstwie kładzie specjalny, szybkoschnący cement po obrysie domu. Gdy całość jest gotowa, do domu wystarczy wpuścić specjalistów zajmujących się instalacją okien, drzwi, wszystkich podpięć i dachu. Amerykańskie władze oficjalnie uznały takie domy nadającymi się do zamieszkania. Warto jednak pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych prawo budowlane nie jest tak restrykcyjne jak np. w Polsce.